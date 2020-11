Cine il poate inlocui pe Dan Petrescu? Sefii lui CFR Cluj au alcatuit deja o lista cu 6 inlocuitori romani si incep negocierile

Oficialii lui CFR Cluj s-au pus pe treaba si incearca sa numeasca un antrenor nou pana la meciul cu TSKA Sofia, de pe 3 decembrie.

"Ne-am despartit de domnul Dan Petrescu. Este o decizie definitiva, n-o mai intoarce nici presedintele Romaniei. Ii multumim pentru tot lui Dan. Asta e viata... nu ai voie, la ce conditii avem, sa te elimine Poli Iasi din Cupa. Vom aduce rapid antrenor. Eu il vreau pe Mutu, am incredere in Adi, dar vom vedea! Mai multe vom sti maine, sper ca noaptea sa fie un sfetnic bun pentru viitorul lui CFR Cluj", a spus Nelutu Varga, patronul lui CFR Cluj, duminica seara, dupa infangerea cu Poli Iasi, 0-1, din Cupa Romaniei.

Cu lotul subtiat de numeroasele infectari cu noul coronavirus si de accidentari, cu Dan Petrescu tot mai nemultumit public de conducere, eliminati din Cupa Romaniei, pe locul al treilea in Liga 1, la 6 puncte in spatele FCSB-ului, si cu sanse mici sa se califice in "primavara europeana" a Europa League, campionii au ajuns la a treia infrangere consecutiva, dupa partidele cu UTA (0-1), AS Roma (0-2) si Poli Iasi (0-1). Cel mai probabil, Dan Petrescu va accepta oferta de a prelua pe Al Nassr Riad, echipa saudita care l-a ofertat pe roman si care isi continua seria foarte slaba de rezultate sub comanda portughezului Rui Vitoria.

Noaptea trecuta, oficialii lui CFR Cluj au alcatuit si lista cu posibilii inlocuitori ai lui Dan Petrescu. Primul antrenor contactat va fi Adrian Mutu, selectionerul nationalei de tineret, dar exista sanse mici ca el sa fie lasat sa plece liber si fara lupta de catre oficialii FRF, mai ales ca urmeaza ca reprezentativa Romaniei sa participe la CE 2021 si la JO de la Tokyo. Conform informatiilor din tabara clujeana, pe lista clujenilor se mai afla Laszlo Balint, antrenorul nou-promovatei UTA Arad, ocupanta locului 6 in Liga 1, care a efectuat o munca de calitate in ultimele trei sezoane, cand le-a antrenat pe Sportul Snagov, Metaloglobus si UTA. Tehnicianul este impresariat de Bogdan Apostu, care are o relatie excelenta cu oficialii CFR-ului si a mai fost pe lista celor de la Sheffield Wednesday, din liga secunda engleza. In cazul in care ar prelua formatia clujeana, acesta ar veni insotit de mai multi jucatori, cel mai probabil printre acestia urmand sa se afle portarul Florin Iacob si mijlocasii Alexandru Albu si Denis Rusu.

Alte patru nume aflate pe lista scurta a celor de la CFR Cluj sunt Edi Iordanescu, Vasile Miriuta, Mircea Rednic si Dusan Uhrin Jr., toti liberi de contract, dar fiecare cu anumite pretentii financiare si administrative, care nu se stie daca vor fi pe placul conducerii. Toti au mai pregatit pe CFR Cluj, dar in perioada in care clubul era patronat de Arpad Paszkany si condus de Iuliu Muresan.