Contra DISPARE AZI la 17:00 de la Dinamo! A facut chiar el anuntul dupa 3 luni de CHIN si LACRIMI cu milionarii in minciuni! Ce spune de venire ala CFR Cluj

Dan Petrescu si CFR Cluj au reziliat pe cale amiabila contractul, iar echipa este in cautare de antrenor.

Dinamo si Cosmin Contra sunt foarte aproape de o despartire. Antrenorul nu a fost platit nici pana acum si nu reuseste sa ajunga la o intelegere cu conducerea spaniola. Invitat la Telekom Sport, Contra a declarat ca a fost naiv ca a crezut in proiectul pe care i l-a prezentat fostul sau director, Juan Melero. Antrenorul a declarat ca miercuri va avea ultimul antrenament la Dinamo si ca dupa ora 17:00 va pleca de la echipa.

"Maine e data scadenta, la instiintarea pe care au inaintat-o avocatii mei la club. Pana la 17:00 e termenul sa-mi bage banii. E instiintarea sa ma plateasca. Dupa 17:00, vedem ce se intampla. Antrenamentul e programat, sunt profesionist pana la capat. Fiecare persoana are o limita de a suporta lucrurile.

Chiar daca plec maine, tot ajungem la negocieri. Stiu ca s-a primit o instiintare, se da o perioada de timp, dupa care se fae la fel. Daca nu se plateste, contractul devine nul. Mi-as dori sa intre si acei bani si sa se plateasca tot, sa se rezolve toate problemele", a declarat Cosmin Contra pentru sursa citata.

Intrebat daca ar dori sa preia CFR Cluj, antrenorul a raspuns ca vrea sa plece in Spania pentru a fi alaturi de familie, neluand in calcul o revenire in Romania prea curand.

"Nu mai vreau sa stau in Romania. Vreau sa ma duc in Spania la familia mea. Acum nu as lua nicio echipa. Am nevoie sa fiu alaturi cu sotia mea si sa stau doua saptamani sa-mi revin"

De asemenea, Contra a dezvaluit ca a trecut prin momente grele in ultimele luni, avand chiar un atac de panica, iar acel moment a fost unul de cotitura pentru antrenor, luand decizia sa renunte definitiv la Dinamo.

"In doua luni de zile am imbatranit cat n-am facut-o in 10 ani pe banca altor echipe. Am avut un atac de panica, am crezut ca fac infarct, a fost pe baza de stres, intr-o seara. Limita a fost aici. Nu vreau sa fie o scuza asta. Simt ca mental si fizic nu mai pot sa dau tot ce pot. Prefer sa ma dau la o parte, e mai corect lucrul asta. Eu am fost mai mult speriat, nu s-a intamplat nimic."