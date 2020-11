EXCLUSIV | Acuze incredibile din partea celui care a vrut sa preia Dinamo de la Negoita: "E un mincinos. Cred ca e in spatele spaniolilor"

Unul dintre cei mai vocali fani dinamovisti crede ca Dinamo a fost cedat lui Pablo Cortacero cu scopul de a-l baga in faliment.

Actorul Razvan Oprea, membru fondator si presedinte al Asociatiei Dinamovisti pentru Dinamo (ADPD), care a incercat de doua ori sa preia clubul de la Ionut Negoita, facand oferte concrete, spune ca afaceristul a lasat echipa intr-o situatie mult mai grava decat atunci cand l-a cumparat si suspecteaza o legatura imorala intre acesta si investitorii spanioli carora le-a cedat pachetul majoritar de actiuni. Oprea crede ca Dinamo se indreapta direct catre faliment, dar explica si de ce situatia nu este asemanatoare cu cea de la Steaua si ca marca "Dinamo" are sanse mici sa se intoarca la MAI.

ADPD a vrut sa cumpere clubul. Cum priviti situatia de acum?

E clar ca Negoita a fost un mincinos. E un mincinos notoriu si am senzatia ca a vrut doar sa scape de Dinamo, ca nu cumva numele lui sa fie asociat cu ce e acolo. Sunt convins ca oamenii astia, cand au preluat clubul, au acceptat sa faca un acord de confidentialitate, ca sa nu spuna nimic din ce au gasit acolo. Oferta pe care i-o facusem noi lui Negoita era extrem de corecta pentru el, care a luat acest club si nu a facut nimic cu el. L-a bagat mai in rahat decat l-a gasit! Adica l-a gasit pasibil de insolventa, dar cu sanse foarte bune de a face performanta, de a se intoarce unde ii e locul, si l-a facut praf. Nu a stiut sa administreze deloc bine. E clar ca l-a folosit doar pentru imagine si pentru chestii de care ar trebui sa se ocupe organele statului.

Asociatia voastra ce oferta facuse pentru preluarea clubului?

Noi am avut doua oferte pentru domnul Negoita. Prima insemna plata a 500.000 de euro, la cateva luni de la semnare, dupa aceea alte patru transe de cate 500.000 de euro, care ar fi insemnat stingerea acelei datorii intragrup. Aceste transe ar fi fost platite in aproape doi ani si jumatate. A doua oferta, venita in momentul in care a anuntat ca vrea sa dea gratis clubul, a fost facuta in urma unor negocieri cu avocatul lui, Valentin Gheorghita. I-am spus ca nu ii dam niciun ban pe moment, iar datoria o platim in decurs de 5-10 ani. Sa ne cedeze noua clubul si sa platim in decurs de 5 ani.

Domnul Negoita ce a raspuns in privinta acestor oferte?

A doua zi a iesit si a spus ca ii considera demni de o discutie doar pe cei din Peluza Catalin Hildan. Lucru pe care il facuse si cu 6 luni inainte, la prima oferta, cand i-am pus contractul pe masa. Contractul nostru nu se baza pe baliverne, asa cum crede lumea, si nici pe cotizanti. Planul meu, anuntat din prima secunda, nu se baza doar pe membri cotizanti. Pentru ca un proiect socios nu inseamna sa strangi bani de la oameni in baza a nimic si sa ii dai unui club gratuit. Cotizatia este o parte infima a bugetului la toate cluburile care sunt organizate dupa modelul socios.

Gasiseti oameni cu dare de mana care voiau sa se implice la Dinamo?

Nu gasisem oameni, pentru ca nu voiam sa lucram cu persoane fizice si nici cu patroni. Voiam sa colaboram cu mari companii. Gasisem o uriasa companie mondiala, cu un director de o mare probitate morala, nu o sa le spun numele pentru ca nu vreau sa ii tarasc in scandalurile de acum ale clubului, care este una dintre primele trei companii de contabilitate si asistenta juridica din lume. Colaboreaza in Romania cu 500 de mari firme, ocupandu-se de partea financiara si juridica, si am discutat cu CEO-ul acestei companii. In cazul in care noi preluam pe Dinamo, pentru o suma modica pentru ei, 250.000 de euro pe an, departamentele juridic si financiar ale lui Dinamo ar fi fost externalizate, concediam tot ce aveam in aceasta zona, si ar fi facut lobby printre acele companii uriase din portfoliul lor, pentru acel 20% din impozitul pe profit. Nu era nevoie ca toata suma disponibila la toate aceste companii sa vina catre Dinamo. Era de ajuns ca 10, 50 sau 100 dintre aceste companii sa dea 100.000 - 300.000 de euro si sa fie printre sponsorii principali ai lui Dinamo. Sau ca doua companii mari sa directioneze 5 milioane de euro catre club, nu sa ii dea statului. Aveam nevoie doar ca doua companii mari sa fie pe pieptul si pe spatele tricourilor lui Dinamo.

S-a batut foarte mult moneda pe chestiunea cu socios, de ajutorul dat de programul DDB...

Nu vreau sa vorbesc foarte mult despre PCH si DDB. Galeria lui Dinamo este cea mai tare din Romania, asta o stie toata lumea, dar galeria e una si ce aveam eu in cap nu se face cu galeria. Se face cu suportul ei, nu cu oameni din galerie. Noi am castigat un proces cu ei, care ne-a tinut pe loc un an si jumatate. Nu vreau sa vorbesc prea mult despre programul lor. E bine ca s-au implicat, dar o sa se vada cu timpul daca sunt organizatie socios adevarata, daca DDB avea personalitate juridica, de ce Negoita era mai apropiat de ei, ce se intampla cu banii, ce control au oamenii asupra sumelor stranse si daca exista vreo parghie ca sa schimbe ceva real in club sau e o simpla donatie. Din punctul meu de vedere, exista o posibilitate de colaborare cu ei doar daca accepta principiile enuntate in statului nostru, care sunt scrise in statutul oricarei organizatii socios serioase din aceasta lume. ADPD are 500 de membri, dar nu am avut niciun ajutor si nu ne-am chinuit in niciun fel sa ii strangem cotizatii si donatii, obiectivul nostru principal nu a fost niciodata acesta.

Ce parere aveti despre conducatorii spanioli? Ati apucat sa discutati cu ei?

Pana acum, s-au dovedit niste zerouri barate. Eu am discutat cu oameni din conducerea lui Dinamo si mi se par total aburiti si fara nicio treaba cu realitatea. Par doar niste oameni trimisi la inaintare. Poate gresesc, dar mie mi se pare ca in spatele acestei chestiuni sunt Negoita sau Badea, din moment ce nu exista transparenta. Pentru ca nu puteau, daca aveau putina inteligenta, sa accepte ca Dinamo sa se scufunde cu emblema lor de gat si atunci le trebuia un tap ispasitor. I-au gasit pe acesti aburiti, care sa accepte chestia asta.

Multa lume vorbeste deja de falimentul lui Dinamo. Ce crezi ca se intampla in aceasta situatie?

M-am uitat pe actele clubului, dar nu mai tin minte cand se implinesc exact cinci ani de la iesirea din insolventa, care ar permite o alta intrare. Eu cred ca se intra direct in faliment. ASCFC Dinamo Bucuresti, care are echipa din Liga 4, este un ONG, ca si ADPD, ca si PCH. Numai ca membrii sai fondatori sunt personalitati juridice si persoane fizice din cadrul MAI, Nicolae Badea era doar presedintele asociatiei. Echipa din Liga 1 poate folosi marca si palmaresul pentru ca i-a dat voie ASCFC Dinamo, care este parte din actionariatul lui SC Dinamo Bucuresti 1948 SA. Orice ONG din aceasta tara are dreptul sa infiinteze firme sau sa faca parte din firme, pentru a-si indeplini scopul care e trecut in statut. ASCFC Dinamo a luat de la stat Fotbal Club Dinamo si, cand i s-a impus de catre forurile europene sa devina societate pe actiuni, a creat societatea pe actiuni. In timp, actionariatul s-a modificat de atatea ori, incat ASCFC Dinamo, care era detinatoarea celor mai multe parti sociale in SC Dinamo Bucuresti 1948 SA, a ajuns minoritar, iar acum chiar fara drept de decizie, deoarece este in insolventa de 10 ani, are administrator judiciar. Nu mai poate sa decida intr-o societate pe actiuni in care nu contribuie cu absolut nimic, ba, mai mult, poate genera pierderi. Exista si o alta poveste, pentru care unii s-au dus si la puscarie, si ma refer la "Dosarul Transferurilor". Acest dosar are legatura cu ceea ce s-a intamplat cand un contabil, cretin sau care asculta sfatul "genial" al unor oameni de fotbal, a incasat toti banii pe SC Dinamo Bucuresti 1948 SA si a bagat pe ASCFC Dinamo toate datoriile pe care le avea la stat societatea pe actiuni.

Daca falimenteaza ONG-ul si societatea pe actiuni, unde se duc marca "Dinamo" si palmaresul? Se intorc la CS Dinamo si MAI, ca in cazul Stelei?

Nu stiu daca se intorc, aici este o exprima vaga in lege. Nu este aceeasi chestiune ca la Steaua. Acolo exista o hartie in care se spune clar ca FCSB nu are acceptul sa preia marca si palmaresul de la clubul MApN si societatea comerciala nu facuse nimic ca sa fie continuator. In schimb, la Dinamo, ASCFC a luat fiinta la inceputul anilor '90, iar transferul complet s-a terminat in 1998-2000. Deci a devenit un continuator inainte de a prelua restul chestiilor. Legea e insa vaga. Daca MAI si CS Dinamo se constituie ca parte si doresc sa recupereze sigla veche, palmaresul si marca, va fi un proces foarte lung si foarte greu. Si e posibil sa si piarda. Societatea lui Becali era "clean", abia infiintata, nu avea cum sa fie continuatoare din punct de vedere sportiv. In schimb, ASCFC Dinamo a devenit Dinamo si a preluat toate cheltuielile, incepand cu 1994. Daca avocatii ASC FC Dinamo vor veni si vor demonstra ca au fost continuatori ai clubului, e posibil sa castige. In momentul dizolvarii ASCFC Dinamo, cred ca se intampla ca la Rapid si Farul, se scoate la licitatie totul de catre administratorul judiciar, pentru ca statul sa isi recupereze cat mai mult din prejudiciul de la ANAF, de 10 milioane de euro.

ADPD s-a gandit sa o ia de la zero, din Liga a 4-a?

Ne-am gandit, dar trebuie sa spun ca, din moment ce Dinamo va retrograda, foarte greu se va gasi cineva, chiar si directorul acestei companii cu care eu am vorbit, sa se mai asocieze cu clubul, dupa toate lucrurile murdare care s-au intamplat in jurul acestei echipe. E vorba de alta expunere mediatica, dar e vorba mai ales de povestea din ultimii ani. Comunitatea Dinamo a fost distrusa de acesti oameni cu actiunile, acuzatiile, invectivele si rahaturile lor, incat nu mai reprezinta ceva atractic, spre deosebire de acum 3-5 ani. Nu stiu daca oameni importanti sau un brand puternic va mai vrea sa se asocieze cu Dinamo. Asta nu inteleg eu la Ionut Negoita. Nu doar ca nu a bagat bani si nu a mentinut statutul clubului, dar chiar a macinat imaginea clubului, a distrus marca "Dinamo".

Cum vezi viitorul clubului?

Pare ca acest club se scufunda, cu mare tristete spun asta. Pare ca este iminenta o dizolvare, o distrugere a unui brand imens. Eu am spus acum doi la tv si lumea m-a luat in ras. Pare bizar ca toate cluburile de traditie din Romania au fost macinate si distruse. Stim foarte bine cum acesti oameni, care au fost in fotbalul romanesc din '90 incoace, s-au imbogatit prin mijloace ilegale sau imorale. Nu stiu ce se vrea de fapt si de ce nu ia nimeni masuri. Pare ca brandurile mari din tarile foste comuniste trebuie sa dispara, poate ca sa faca loc scolilor de fotbal Real Madrid, Inter Milano, Atletico etc. Aia vand zeci de milioane de tricouri, aia vor sa isi intinda imperiul financiar. Eu cred ca in spatele acestor popandai, de genul lui Negoita, exista o comanda. El a facut un efort foarte mare ca sa distruga Dinamo, a facut foarte mult efort ca sa fie penibil. Eu cred ca in afacerile lui nu s-a comportat la fel ca la Dinamo. S-a comportat cu Dinamo ca si cum era un lucru care il incurca. Nu inteleg de ce. E bizar cum toate cluburile de traditie romanesti au fost desfiintate, doar Dinamo scapase. Pana acum.