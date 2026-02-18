În minutul 86, la scorul de 1-1, FC Argeș a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului advers. Claudiu Micovschi a centrat, iar Sierra a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Numai că arbitrul Radu Petrescu a fluierat înainte ca Sierra să atingă balonul, deși nu a existat vreun fault, ofsaid sau altă încălcare a regulamentului.

Radu Petrescu va fi suspendat 12 etape!

În urmă cu patru zile, Kyros Vassaras a convocat de urgență o ședință în cadrul CCA în care a răbufnit. Recent a explicat și fazele controversate din această etapă, iar Radu Petrescu nu a scăpat de pedeapsa după scandalul provocat.

Omul care conduce Comisia Centrală a Arbitrilor îi va administra o suspendare de 12 etape centralului, scrie GSP.ro. Astfel, Radu Petrescu va mai putea arbitra abia pe finalul sezonului.

Radu Petrescu a fost ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac și Imre Bucsi, în timp ce al patrulea oficial a fost Gabriel Mihuleac. În camera VAR s-au aflat Iulian Dima și Stelian Slabu.

Dani Coman și-a aflat pedeapsa după ce a șters pe jos cu Radu Petrescu! Ce amendă a primit și decizia Comisiei de Disciplină

Pentru maniera în care a răbufnit la finalul duelului de pe ”Ilie Oană”, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să-i ofere doar un avertisment lui Dani Coman și o amendă de 4.000 de lei.

”ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente - În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei”, se arată în decizia Comisiei.