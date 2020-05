"Este Dinamo de vanzare cu adevarat?" Scrisoare ADPD pentru Ionut Negoita! Ce ii cer suporterii patronului

Ionut Negoita spune ca doreste sa vanda Dinamo si sa nu mai investeasca niciun ban la club.

Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo a trimis sambata o scrisoare catre ptronul clubului, Ionut Negoita. Suporterii ii cer explicatii si asteapta raspuns la oferta trimisa pentru preluarea clubului. Mai mult, acestia il intreaba pe finantator daca Dinamo este cu adevarat de vanzare sau totul e o mare pacaleala.

"In data de 17 aprilie v-am trimis oferta prin care Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo si-a manifestat intentia de a cumpara pachetul majoritar de actiuni la Dinamo. Ne-ati pus in asteptare, ati promis ca reveniti cu un raspuns, dar acesta nu a mai venit. Vazand ca jucatorii se plang ca nu si-au mai primit salariile de la inceputul anului, ne-am gandit ca banii pe care ADPD ii are in acest moment ar putea ajuta intr-o anumita masura rezolvarea acestei situatii si v-am trimis o noua propunere.

Pe 19 mai v-am trimis propunerea de a directiona de urgenta 40 000 de euro catre Dinamo in schimbul unui procent de actiuni. Nu am facut-o public pentru a nu edranja negocierile cu spaniolii. Analizand tot ce se intampla in jurul acestei vanzari a echipei, ne punem si noi anumite intrebari:

Este Dinamo de vanzare cu adevarat?

Este Dinamo de vanzare pentru oricine isi manifesta intentia de a cumpara, cu exceptia ADPD?

Nu merita suporterii dinamovisti care s-au alatturat programului socios ADPD acelasi respect pe care il acordati celor care va finanteaza afacerea?

Nu credeti ca orice zi in plus cu dumneavoastra la conducerea echipei este o zi in minus pentru Dinamo in lupta pe cere o duce cu supravietuirea?"

Vanzarea clubului catre actionarul spaniol a picat dupa ce el nu a putut oferi garantii ca ar putea conduce clubul, iar suporterii sunt bucurosi ca nu au lasat Dinamo pe mana unui strain.