EXCLUSIV | "Nu poti sa faci performanta cu oameni nemultumiti!" De ce situatia de acum de la Dinamo e diferita de cea din 2015

Fostul presedinte de la CFR Cluj a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Iuliu Muresan a facut, la Pro X, o comparatie intre problemele clubului din Stefan cel Mare si cele pe care le-a intampinat la CFR Cluj, cand clubul a intrat in insolventa.

"Noi la CFR cand am avut acele probleme si am apelat la insolventa, am avut situatia sub control, stiam ce inseamna, ce trebuie facut si am trecut cu bine peste acea perioada. La Dinamo sunt niste lucruri ciudate si e clar ca nu poti sa lucrezi cu oameni nemultumiti sau sa faci performanta in felul asta. Nu vreau sa fac speculatii, dar trebuie sa inteleaga ca trebuie sa isi plateasca angajatii, altfel exista riscuri foarte mari.

Dinamo a mai fost in insolventa, nu e bine ce se intampla si trebuie sa gaseasca solutii sa faca infuzie de capital si sa plateasca tot. Cine a facut contractele trebuia sa coreleze sumele cu veniturile clubului. Nu e in regula sa dai contracte asa mari unor jucatori, care e clar ca sunt buni, dar pe care trebuie sa ii si platesti, altfel o sa fie surprize la fiecare meci. Cand se acumuleaza nemultumiri, apar rezultate tot mai slabe.

La CFR Cluj e alta situatie. Acolo e Dan Petrescu, care a facut performanta cu echipa. Si acolo au fost probleme, dar jucatorii au salariile la zi, nu e problema banilor. Sunt alte probleme interne care nu sunt bune, dar sunt convins ca vor gasi solutiile pentru a reusi performanta de acum cativa ani", a declarat Iuliu Muresan la Ora exacta in sport.