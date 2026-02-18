LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Bodo/Glimt și Inter Milano se înfruntă în meciul tur din play-off-ul pentru optimile de finală Champions League.

Românul Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, începe lupta pentru fazele superioare UCL în apropierea Cercului Arctic!

Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”

Cristi Chivu a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Bodo/Glimt din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile Champions League.

La conferința de presă, Chivu a fost întrebat și despre incidental petrecut în derby-ul cu Juventus, când Bastoni a simulat și a provocat eliminarea lui Pierre Kalulu, dar și despre criticile primite în Italia.

Antrenorul român a fost pus la zid de multe voci importante din fotbalul italian pentru faptul că și-a protejat jucătorul și a spus că Pierre Kalulu ar fi trebuit ”să-și țină mâinile acasă” având în vedere că era în pericol de eliminare.

Chivu a refuzat să vorbească prea mult despre acest subiect și s-a rezumat la a spune că este normal ca liderul să fie cea mai criticată echipă. De altfel, Chivu a spus că, la rândul ei, Inter a fost nedreptățită în meciul cu Napoli.

”Nu am de gând să răspund la ce spun alții. Îmi exprim doar punctul de vedere și spun ce cred. Vorbesc despre experiența echipei mele și nu mă interesează ce spune altcineva.

Echipa aflată pe primul loc este cea mai urâtă și cea mai criticată, incidentele sunt interpretate pro sau contra, iar noi trebuie să încetăm să fim moraliști.

De la Maradona încoace, nimeni nu l-a criticat pe el. Am suferit o nedreptate la Napoli și o spun pentru prima dată. Mergem înainte, iar sezonul este lung. Vrem să fim competitivi, fără să uităm cum am fost portretizați”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.