Basarab Panduru inca are incredere in proiectul de la Dinamo: "Au antrenor foarte bun, iar jucatorii adusi au calitate!" 

Fostul international roman a vorbit despre situatia actuala de la Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare incearca sa supravietuiasca, iar investitorii spanioli au iesit pe usa din spate fara sa livreze banii necesari pentru a plati datoriile si salariile echipei.

Chiar daca a reusit doar 2 victorii in cele 11 etape din Liga 1 , Basarab Panduru considera ca la Dainmo mai exista sanse ca echipa sa se redreseze.

"Jucatorii adusi au calitate, stiu cu mingea. Luati individual, sunt jucatori de calitate. Cred ca au un antrenor foarte bun si doar problemele i-au adus in situatia asta", a declarat Panduru pentru TelekomSport.

Fostul international roman exemplificat faptul ca si el a lucrat cu jucatori neplatiti si ca este aproape imposibil sa ii motivezi cand nu sunt remunerati.

"Vad ca sunt neplatiti, stiu ca am lucrat cu jucatori neplatiti, nu poti sa faci niciodata treaba. Prima intrebare cand incepe antrenamentul este cand primim si noi banii, cand primesti intrebarea asta stii ca tot antrenamentul e dat peste cap si nu se mai intampla absolut nimic. Stii ce se intampla in saptamana aia la antrenamente ce se intampla la meciuri, cat ii vezi de montati.

Daca toata saptamana exista doar intrebarea asta, e clar ca antrenamentul nu e facut cum trebuie, indiferent cat tragi de ei, nu poti sa faci antrenamentul, iar rezultatele sunt astea. Probabil ca atunci cand se vor pune la punct cu toate, atunci Dinamo va avea si rezultate. Au antrenor bun si jucatori buni" a spus Basar Panduru.

Dupa 11 etape jucate, Dinamo este pe locul 14 in clasament, cu 9 puncte. In ultima etapa din campionat, echipa din Stefan cel Mare a reusit sa se impuna cu 3-0, in fata lui FC Voluntari.