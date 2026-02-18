Arbitrul Rareș Vidican (27 de ani) din Satu Mare va conduce la centru Rapid - Dinamo, potrivit surselor Sport.ro și Pro TV.

Rareș Vidican, „centralul” derby-ului Rapid - Dinamo

În stagiunea curentă, Vidican nu a arbitrat-o deloc pe Rapid. În schimb, a împărțit dreptatea de trei ori pentru Dinamo în: 2-2 cu Csikszereda (etapa 1), victoria 1-0 cu Unirea Slobozia (etapa 12) și succesul cu același scor contra Universității Cluj (etapa 22).

Vidican a arbitrat în sezonul curent în 13 meciuri din campionat, în care a arătat 63 de cartonașe galbene, două roșii și a dictat un singur penalty.

De asemenea, Sebastian Colțescu (49 de ani) din Craiova se va afla în camera VAR. Vidican va beneficia de ajutorul celui mai experimentat arbitru din Liga 1.

Robert Niță a prefațat Rapid - Dinamo

Înaintea derby-ului, Robert Niță a vorbit despre miza confruntării pentru Rapid. „Dinamo este și ea o echipă care anul acesta se bate pentru Europa, iar la nivel de suporteri este foarte important să câștigi împotriva unui rival tradițional”, a subliniat Robert Niță pentru Sport.ro și Pro TV.

Niță și-a spus, de asemenea, opinia despre favorita la titlu: „Din punctul meu de vedere, Craiova este principala candidată la câștigarea campionatului. Pare cea mai solidă echipă”.