Cornel Dinu, impresionat de un jucator de la FCSB! "E mult mai talentat decat Buziuc sau Bus!" Cu ce legenda a lui Dinamo l-a comparat

FCSB a ajuns la 6 victorii consecutive in Liga 1, egaland un record vechi de 6 ani.

Unul dintre jucatorii care s-au remarcat in succesul de la Medias, 3-2 cu Gaz Metan, a fost Octavian Popescu. Fotbalistul in varsta de doar 17 ani a fost pe teren din minutul 64 si a obtinut penalty-ul prin care Sergiu Bus a adus victoria.

Cornel Dinu s-a aratat impresionat de tanarul mijlocas al ros-albastrilor, comparandu-l cu un jucator care a scris istorie la Dinamo, Florea Dumitrache.

"Seamana izbitor cu Dumitrache! Am jucat un amical in 1970 cu Juventus, iar Dumitrache a patruns din partea stanga si a sarit peste alunecarile a doi jucatori. Bineinteles, dupa meci, Juventus a vrut sa-l transfere imediat. Pustiul asta e foarte talentat, mult mai talentat decat Buziuc, chiar decat Bus.

Uitati-va ce calitate are, cum tine mingea la picior. Are calitate extraordinara acest Popescu, iar de cand evolueaza mi-a sarit in ochi. Ma doare ca seamana cu prietenul meu Dumitrache, dar el nu avea aceasta frizura franciscana, noi purtam pe atunci modelul 'Beatles'", a declarat Dinu, potrivit Telekom Sport.

Octavian Popescu a fost adus la FCSB in aceasta vara, din postura de liber de contract. In acest sezon al Ligii 1, mijlocasul a reusit doua assist-uri in cele 7 partide in care a fost pe teren.