Cine se afla in spatele ADPD, asociatia care cumpara Dinamo, si cati bani s-au strans? Cornel Dinu este direct implicat

Ionut Negoita a anuntat ca saptamana viitoare va vinde clubul.

Dupa o perioada incerta, in care Negoita a anuntat ca isi retrage sprijinul financiar la Dinamo, un cumparator serios a aparut in prim-plan, iar din primele informatii se pare ca vanzarea clubului va fi facuta saptamana viitoare.

Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, infiintata in 2018, a luat legatura cu Negoita, care a confirmat in seara de Inviere ca tranzactia este una serioasa, o intalnire decisiva urmand sa aiba loc marti.

"Da, este adevarat. Eu sunt elegant si am raspuns rapid ofertei. Doamne ajuta sa se ocupe, sa faca, sa fie bine pentru Dinamo, sa preia fraiele ca se pricep mai bine ca mine! Probabil, au resurse financiare sa plateasca lunar jucatorii, toate cheltuielile care sunt la club. Avand clubul au alta credibilitate, pot colecta de la suporteri, pot atrage sponsori, e treaba lor. Eu atat am putut. Eu am trimis oferta si fanilor din programul socios Doar Dinamo Bucurest (DDB), insa ei au spus ca nu pot avea forta financiara necesara de a sustine de unii singuri un club de nivelul lui Dinamo. Mai mult ce sa fac? V-am zis ca nu mai e de joaca. In afara unor injurii gratuite la adresa mea, nu s-a intamplat nimic concret pentru Dinamo, in conditiile in care toti se lauda ca iubesc acest club", a spus Negoita, pentru Gazeta Sporturilor.

Membrii fondatori ai ADPD sunt Cornel Dinu, Mihnea Ionescu,fost lider de galerie si Razvan Oprea, actor. Fanii din aceasta asociatie au facut un apel catre restul factiunilor de la Dinamo sa se alature, pentru ca proiectul sa fie unul de succes.

Potrivit site-ului oficial, ADPD a strans aproximativ 40.000 de euro din donatii si e gata sa achizitioneze cele 82% din actiunile pe care Ionut Negoita le mai detine la Dinamo prin firma SC Lotus Perfect Products SRL.

Cornel Dinu, membru fondator la asociatie, l-a criticat in repetate randuri pe actualul finantator de la Dinamo si a incercat de mai multe ori sa puna umarul la salvarea clubului, dorind sa aduca de partea sa mari legende care au trecut pe la echipa, in frunte cu Mircea Lucescu.