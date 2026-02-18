La cinci zile după descalificarea ucraineanului Vladislav Heraskevych de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, din cauza căştii sale care omagia mai mulţi coechipieri ucişi în conflictul cu Rusia, preşedintele clubului Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a făcut o donaţie de 200.000 de dolari sportivului de la skeleton. Rinat Ahmetov, donație de 200.000 de euro pentru Vladislav Heraskevych Descalificarea ucraineanului Vladislav Heraskevych, pe 12 februarie, a atras toată atenţia asupra competiţiei de skeleton şi chiar mai mult. El purta o cască pe care erau imprimate fotografii ale sportivilor ucraineni ucişi de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie 2022, ceea ce Comitetul Olimpic Internaţional (COI) îi interzisese.

Instanta a considerat ca acest simbol „contravine” articolului 50 din Carta Olimpica, care tinde să evite „orice tip de interferenta”, în special „politica” sau „religioasa”, pentru ca „toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor”. O decizie care l-a convins, marţi, pe preşedintele clubului de fotbal Şahtior Doneţk, Rinat Akhmetov, să doneze 200.000 de dolari (aproximativ 169.000 de euro) compatriotului său. „Vlad Heraskevych a fost privat de posibilitatea de a concura pentru victorie la Jocurile Olimpice, şi totuşi se întoarce în Ucraina ca un adevărat învingător”, a scris Ahmetov într-un comunicat. „Respectul şi mândria pe care le-a stârnit în rândul ucrainenilor prin acţiunile sale sunt cea mai frumoasă recompensă. Îi doresc să aibă energia şi resursele necesare pentru a-şi continua cariera sportivă, precum şi pentru a lupta pentru adevăr, libertate şi memoria celor care şi-au dat viaţa”, a adăugat miliardarul şi fostul deputat.

Suma plătită corespunde primei acordate de Ucraina sportivilor care au câştigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice.