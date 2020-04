Pica intelegerea cu ADPD?! Reprezentantul DDB a facut anuntul: "Ne vom intalni cu oficialii lui Dinamo! Vrem sa preluam clubul" 

Cele doua programe de socios ale lui Dinamo, Asociatia "Dinamovisti Pentru Dinamo" si "Doar Dinamo Bucuresti" au intrat in 'lupta' pentru preluarea pachetului de actiuni de la Ionut Negoita.

Dupa anuntul lui Ionut Negoita ca renunta la pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo, Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" si-a exprimat public interesul de a prelua clubul si au stabilit o intalnire cu reprezentantii lui Negoita.

Astazi, reprezentantii "Doar Dinamo Bucuresti" au emis un comunicat in care afirma ca intentioneaza sa preia clubul in conditii normale. Reprezentantul DDB, Ionut Zainea, a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre planurile suporterilor.

"Fotbalul este despre suporteri, intotdeauna a fost. Suporterii lui Dinamo sunt unici. In ceea ce priveste programul "Doar Dinamo Bucuresti" am realizat un lucru unic in Romania, tara care nu are cultura "socios".

Am platit salariile prin program, inclusiv in luna decembrie. Sigur ca inca au ramas salarii de platit, sigur ca suntem toti afectati de pandemie, tocmai pentru asta ma inclin in fata fanilor pentru ca am reusit intr-o perioada de criza sa ii dam o sansa lui Dinamo.

Noi suntem cei care am salvat Dinamo, noi suntem cei care vom lupta pana la capat pentru a salva Dinamo si cu siguranta daca va fi necesar

Urmeaza o intalnire intre oficialii Dinamo si reprezentantii DDB. Nu este un moment bun de negoiceri, in plina pandemie, noi am vrut intotdeauna sa fim ultima solutie pentru ca Dinamo sa isi poata continua activitatea. Am fost impinsi sa facem asta pentru ca Ionut Negoita a cautat o cale de scapare, altii i-au intins o mana", a declarat Ionut Zainea la PRO X.