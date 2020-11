EXCLUSIV | Dinamo, AJUTATA la meciul cu Viitorul de fostul medic al echipei: "S-a intors la club pentru ca echipa sa aiba staff medical!" Anuntul facut de DDB

Alex Conovaru, reprezentant DDB, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

La Dinamo lucrurile au devenit clare. Pablo Cortacero nu va trimite niciun ban, chiar daca a promis asta in nenumarate randuri, iar clubul risca sa intre in faliment. Fanii actionari ai lui Dinamo s-au saturat de Pablo Cortacero si au recunoscut ca au trimis scrisori de intentie catre ambasadorul Spaniei pentru a trage un semnal de alarma, dupa ce s-au simtit inselati de investitorul iberic.

"La Dinamo este un film polonez prost. E un film din perioada comunista poloneza, in care totul e cenusiu si urat. Iar acum sa vina niste spanioli care ne-au acuzat atatia ani de zile ca am facut atatea nenorociri la ei in tara si ca suntem capii rautatilor. Uite, ca au venit ei sa ne prosteasca si pe noi si pe ai lor.



Facem scrisori de intentie catre ambasada Spaniei de a cauta undeva sub aceasta afacere, o afacere cu iz de spalare de bani. In concret vrem sa atragem atentia ambasadorului despre un om din tara sa care a venit aici sa ne pacaleasca. Care a venit sa pacaleasca un club de fotbal cu o mare traditie in Romania. Atragem atentia. Nu vrem sa il impachetam si sa il trimitem in tara. Doar atragem atentia, poate vom trezi o reactie clara", a declarat Alex Conovaru.

Dinamo a ramas si fara staff medical, iar ieri jucatorii au facut doar alergare usoara pentru a nu risca sa se accidenteze fara a avea la fata locului persoane competente. Alex Conovaru a dezvaluit ca la echipa s-a intors medicul Adi Motoaca, cel care a fost tratat urat in perioada Negoita.

"Jos palaria pentru doctorul Adi Motoaca care s-a intors astazi la club, pentru ca echipa sa aiba un staff medical. Un om care a fost tratat destul de urat in perioada Negoita, dar uite ca s-a intors sa lucreze gratis. Sa speram ca vor fi indeplinite normele legale pentru ca domnul Motoaca sa fie acolo langa colegi, pentru ca altfel e mai grav daca s-ar accidenta sau ar pati cineva ceva. A fost solicitat, bine acum daca a fost solicitat, cred ca se gaseste o norma legala pentru a fi inregimentat la Dinamo", a declarat reprezentantul DDB.