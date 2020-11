Nu se mai opresc problemele pentru echipa din Stefan cel Mare.

UPDATE 13:40: Moment penibil la Saftica! Jucatorii lui Dinamo s-au folosit de obiectele de la antrenamente pentru a construi un medic!

Clubul este foarte aproape sa intre in faliment si a devenit din in ce mai clar ca noii investiori spanioli nu au niciun ban pentru Dinamo. Neplatiti de luni bune, jucatorii si Cosmin Contra au intampinat astazi noi probleme. Potrivit surselor www.sport.ro fostul selectioner a fost nevoit marti sa isi schimbe ora antrenamentului pentru ca Dinamo nu mai are staff medical.

Contra nu a dorit sa riste ca jucatorii sa se accidenteze in timpul pregatirilor si sa nu aiba specialisti langa el care sa gestioneze situatia. Dinamo ar fi trebuit sa se antreneze fara fizioterapeuti si maseori. Antrenamentul era programat pentru meciul cu Viitorul din Cupa Romaniei, dar au facut doar alergare usoara.

Marti, jucatorii din Stefan cel Mare au efectuat si testele COVID-19. Pana in acest moment, Dinamo a pierdut deja doua antrenamente pentru ca nu are staff medical.