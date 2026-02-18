Cele două echipe și-au dat întâlnire în Cercul Arctic, la Bodo, pe ”Aspmyra Stadion”, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League.

La capătul celor 90 de minute, Bodo/Glimt s-a impus cu 3-1 și va avea prima șansă în returul de pe ”Giuseppe Meazza” să se califice în primăvara europeană.

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

Sondre Fet a deschis scorul în minutul 20, Esposito a restabilit egalitatea în minutul 30, apoi Jens Hauge (minutul 62), și Kasper Hogh (minutul 64) au adus victoria norvegienilor

După meci, Chivu a fost notat cu 5 de publicația TuttoMercatoWeb pentru maniera în care a pregătit confruntarea din Cercul Arctic. Mai mult decât atât, jurnaliștii italieni au remarcat și faptul că fotbaliștii lui Chivu primesc mult prea ușor goluri.

”De ce, în ciuda a cinci schimbări, echipa sa, Inter, abia rezistă? Și de ce primește atât de ușor goluri? Senzația e că, dacă echipa nu accelerează, se chinuie mental să rămână în joc”, a scris TMW.

Manșa retur dintre Inter și Bodo/Glimt va avea loc următoarea săptămână, marți, 24 februarie, de la ora 22:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

Până atunci, echipa pregătită de Cristi Chivu o va întâlni în weekend pe Lecce (sâmbătă, 19:00), în etapa cu numărul 26 din campionatul Italiei.

Inter, în clasamentul din Serie A

După 25 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, Inter ocupă primul loc cu 61 de puncte. 20 de victorii, o remiză și patru eșecuri a înregistrat până acum formația dirijată de Chivu.