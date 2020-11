Haosul de la Dinamo anunta o explozie la toate nivelurile.

In aceasta seara, pagina oficiala de facebook a clubului a preluat o postare de pe pagina suporterilor. In afara de laudele pentru echipa de handbal, fanii din Peluza Catain Hildan au inserat si mesaje impotriva conducerii spaniole. De altfel, pe pagina PCH au fost postate in ultimele saptamani mai multe mesaje dure la adresa sefilor care au uitat sa-si respecte promisiunile fata de angajati, jucatori si antrenori.