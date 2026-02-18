Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a închis cazul Bergodi-Cordea miercuri. După fluierul de final al derby-ului încheiat 3-2 pentru gruparea feroviară, Cristiano Bergodi a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât, invocând faptul că fotbalistul lui CFR i-ar fi adresat injurii grave.

Iuliu Mureșan a reacționat după ce Cordea și-a primit pedeapsa: ”Vreau să remarc un singur lucru”

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a explicat că nu vrea să comenteze hotărârea Comisiei, la fel cum evită să discute despre arbitraj. În același timp, a punctat că Andrei Cordea a primit sancțiunea maximă prevăzută de regulament, în timp ce lui Bergodi i s-a aplicat cea minimă.

”Nu vreau să comentez prea mult decizia Comisiei, cum nu comentez nici deciziile arbitrilor. Doar vreau să remarc că lui Andrei Cordea i s-a dat numărul maxim de etape prevăzut în regulament, putea lua de la două la trei etape, iar lui Bergodi i s-a dat numărul minim, că putea fi suspendat de la o lună la 12, sau ceva de genul acesta. Iar când primește trei etape de suspendare nici nu poți face apel”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit gsp.

Ce sancțiuni au mai primit Bergodi și Cordea în afară de suspendări. CFR și ”U”, pedepsite și ele

La o săptămână și jumătate de la meci, Comisia de Disciplină a revenit cu verdict asupra conflictului. Andrei Cordea a fost suspendat trei meciuri, iar Cristiano Bergodi o lună.

Pe lângă suspendări, Cordea a fost amendat cu 5.000 de lei, Bergodi cu 10.000 de lei, CFR Cluj cu 15.000 de lei, iar ”U” Cluj cu 10.000 de lei.

”FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.