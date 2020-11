EXCLUSIV | Dinamo se DESTRAMA din iarna: "Nu cred ca vor mai ramane, chiar daca au contracte!" Nimeni nu il poate face pe Contra sa se razgandeasca

Adrian Mihalcea a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Dinamo este in pragul falimentului, iar spaniolii care au promis ca vor aduce din nou echipa in fruntea Ligii 1 nu si-au respectat nicio promisiune. Dupa ultimele minciuni din Stefan cel Mare, este din ce in ce mai clar ca Pablo Cortacero nu va vira niciun ban.

Adrian Mihalcea, fost antrenor la Dinamo pentru o scurta perioada de timp, a declarat ca majoritatea jucatorilor vor pleca de la club in iarna. Mai mult de atat, el a dazvaluit ca a avut o discutie cu Cosmin Contra si este de parere ca "Gurita" va pleca din Stefan cel Mare indiferent daca problemele financiare se vor rezolva, pentru ca a fost mintit de oamenii de afaceri iberici.

"Am vorbit ieri cu Cosmin. Au avut o evolutie buna la ultimul meci, dar sunt apasati toti de aceasta problema si pana ala urma totul se rezuma la bani. Nu cred ca multi vor mai ramane din iarna, cu toate ca au si contracte. Exista si clauze care le vor permite sa paraseasca echipa.

Cosmin nu isi mai doreste, eu asta am simtit din ceea ce a vorbit si mai mult decat banii si faptul ca el a fost pacalit, el a fost atras in acest proiect cu dezvoltarea academiei cu readucerea clubului la un nivel inalt, fiind pacalit, e foarte dezamagit. Nu cred ca va mai ramane in conditiile astea. Nu cred ca va mai ramane nici daca se va rezolva problema financiara", a declarat Adrian Mihalcea pentru PRO X.