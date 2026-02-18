As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată"

As anunță cei doi granzi care vor să îl transfere pe Andrei Rațiu: "Clauza este neschimbată" La Liga
Andrei Rațiu (27 de ani) continuă să impresioneze prin evoluțiile sale de la Rayo Vallecano și rămâne una dintre țintele granzilor din fotbalul spaniol.

Andrei RatiuRayo Vallecanofc barcelonaAtletico Madrid
În ultima etapă din LaLiga, Rațiu a fost protagonist în victoria uriașă obținută de Rayo Vallecano împotriva lui Atletico Madrid, scor 3-0. Fundașul dreapta român a oferit pasa decisivă la golul de 1-0, după ce l-a "amețit" cu fentele asle pe Matteo Ruggeri.

As: Atletico Madrid și FC Barcelona îl monitorizează pe Andrei Rațiu

"Sonic" continuă să culeagă laude în presa spaniolă, iar Diario As anunță miercuri că doi granzi din La Liga, Atletico Madrid și FC Barcelona, îl monitorizează pe internaționalul român pentru un eventual transfer.

"Echipele mari contra cărora Rațiu a reușit să își arate calitățile sunt tot acelea care îl urmăresc. Românul este monitorizat de Atletico și Barcelona.

În ciuda faptului că a primit o mărire de salariu și și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, clauza sa de reziliere a rămas neschimbată - 25 de milioane de euro - o sumă abordabilă pentru genul acesta de cluburi", notează As.

Spaniolii amintesc și de o oferă refuzată în vară de Rayo Vallecano, 18 milioane de euro de la Wolves, grupare din Premier League. Clubul din LaLiga a transmis ferm că românul va fi cedat doar dacă va fi achitată clauza de reziliere.

Despre interesul marilor cluburi din Europa s-a scris constant în ultimul an, însă Andrei Rațiu a rămas în cele din urmă la Rayo Vallecano, formație care îl deține acum în totalitate pe român.

În noiembrie, Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo până în iunie 2030.

Rațiu a ajuns la 67 de meciuri în LaLiga și l-a depășit pe Gică Popescu

Dincolo de cele trei puncte uriașe obținute de Rayo, ziua de duminică, 15 februarie 2026, a marcat un moment important în cariera fotbalistului de 27 de ani. Prezența din meciul cu Atletico l-a propulsat pe Rațiu direct în cărțile de istorie ale fotbalului românesc din Spania.

Fundașul dreapta a ajuns la cota 67 de meciuri jucate în prima ligă spaniolă. Prin această performanță, el a devenit al 12-lea fotbalist român ca număr de prezențe în La Liga, depășindu-l în clasament pe legendarul Gică Popescu.

