I-a ajuns lui Contra! Vrea sa PLECE de la Dinamo si sa nu mai auda de Romania! "Daca intra in faliment, nu sunt eu de vina!"

Dinamo are mari probleme in clasament, dar si financiare.

Fotbalistii si staff-ul tehnic nu au primit nici macar un euro de cand au sosit la Dinamo. Urmatoarele saptamani sunt decisive pentru club, asta deoarece in cazul in care jucatorii echipei nu-si vor primi banii, ei vor urma sa mearga la FIFA pentru a depune memorii.

Cosmin Contra s-a saturat de promisiunile investitorilor, care ii transmit in fiecare saptamana ca banii vor urma sa intre in conturile clubului si a avut o declaratie nervoasa, amenintand ca nu va mai antrena niciodata in Romania, iar o eventuala impacare cu conducerea este imposibila.

"Nu mai exista nicio cale de impacare. In niciun caz. Am fost asa de naiv si am crezut in niste oameni ca vor face din Dinamo un club cum a fost inainte. Nu as vrea acestor oameni sa le dau bani de la mine, sa muncesc si sa stau intr-un mediu toxic pe care ei mi l-au creat!

Nu am fost pacalit doar eu, au fost pacalite multe familii, multi oameni care au venit alaturi de acest proiect si sunt in aceeasi situatie ca si mine. Daca suporterii dorm mai bine dand vina pe mine, nicio problema, eu pot sa traiesc cu acest lucru!

Pentru mine, experientele in Romania se termina cu acest proiect! Nu ma mai intereseaza nici nationala, nici echipele de club. Toate lucrurile care nu tin de partea sportiva, nu tin de mine! Daca Dinamo va ajunge in faliment sau in insolventa din nou, nu sunt eu de vina!

Sigur vor fi mai multe plecari pentru ca nimeni nu ramane sa munceasca pe gratis", a declarat Cosmin Contra pentru AS.ro