"S-au mai adaugat cateva datorii intre timp!" Cu ce se aleg cei din ADPD dupa ce cumpara Dinamo! Anuntul facut de Ionut Negoita

Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" a decis sa cumpere actiunile clubului din Stefan Cel Mare de la Ionut Negoita.

Ionut Negoita a anuntat ca renunta la actiunile pe care le detine la Dinamo, iar fanii s-au mobilizat pentru a cumpara pachetul acestuia, astfel incat sa poata salva clubul.

Dupa ce Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" si-a exprimat intentia de a cumpara pachetul majoritar de la Negoita, iar intalnirea va avea loc marti, dupa cum a confirmat chiar patronul lui Dinamo.

Ionut Negoita a vorbit la DigiSport si cu ce se vor alege cei din ADPD dupa cumpararea clubului din Stefan cel Mare.

"Nu mai conteaza ce am facut, ce nu am facut. Problema se pune in felul urmator, eu m-am decis sa renunt in a mai investi in povestea asta. Mai sunt 82% din actiuni, s-a facut o oferta publica, celalta grupare a suporterilor a raspuns ofertei.

Baza de la Saftica este pe societate, cu baza de cazare, un teren sintetic nou, doua de iarba, restaurant. Partea din fata, cand a fost in insolventa, care era si este o livada, s-a vandut, era nevoie de resurse interne, ca sa se poata plati datoriile prin insolventa, insa nu afecteaza cu baza Saftica.

Este o esalonare facuta pentru ANAF de 500 000 de euro, sau cu 200 000 mai este litigiul cu Rotariu, pe care l-am castigat in prima instanta si eu spun ca o sa il castigam.

Cei din asociatie au avut tot ce au cerut, li s-a raspuns la toate intrebarile pe care le-au pus.

Intre timp s-au mai adaugat cateva datorii, insa o parte sunt esalonate, altele pot fi esalonate, situatia nu e dramatica daca nu se mai tergiverseaza mult", a declarat Ionut Negoita la DigiSport.