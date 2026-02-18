Spiritele s-au încins la finalul partidei. O bătaie în toată regula a pornit după ce Cristiano Bergodi a avut ceva de împărțit cu Andrei Cordea, iar arbitrul i-a sancționat pe cei doi cu cartonașul roșu, chiar dacă meciul se terminase.

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedeapsa!

Aspru criticat în spațiul public și amendat de club, Cristiano Bergodi și-a aflat și pedeapsa din partea forului abilitat. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, italianul a fost suspendat pentru o lună, în timp ce Andrei Cordea a primit trei etape.

Astfel, cel mai probabil, Bergodi va reveni pe bancă abia la meciurile din play-off sau play-out. Universitatea Cluj este acum pe locul patru, cu 45 de puncte, și are șanse bune pentru o clasare în primele șase.

În ceea ce-l privește pe Cordea, acesta va mai rata doar meciul cu Petrolul din etapa următoare, deoarece a fost deja out din lot pentru meciurile cu Rapid (1-1) și Hermannstadt (1-0).

Bergodi a fost ”instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 17 meciuri pe banca ”studenților” (12 victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).

Astfel, ”studenții” vor ataca fără antrenor pe bancă ultimele trei partide din sezonul regulat, decisive pentru ccederea în play-off. Universitatea se va duela cu FC Botoșani (deplasare), Oțelul (acasă) și FCSB (deplasare).