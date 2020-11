Dinamo poate pierde la "masa verde" meciul cu Viitorul! Care este motivul si de unde ar putea aparea salvarea pentru dinamovisti

De la o zi la alta se aduna tot mai multe probleme pentru clubul din Stefan cel Mare.

Pe fondul problemelor financiare de la clubul alb-rosu, staff-ul medical si-a dat demisia. Astfel, Dinamo ar putea pierde cu 3-0 la "masa verde" meciul de sambata din Cupa Romaniei contra Viitorului, in cazul in care dinamovistii nu ar avea doi medici pentru acest meci.

Salvarea ar putea veni insa de la un om care nu a plecat chiar in cele mai bunde conditii din Stefan cel Mare. Fostul medic al echipei, Adrian Motoaca, a oferit un interviu pentru Fanatik, in care a dezvaluit ca a fost contactat de oficialii lui Dinamo pentru meciul de sambata.

Motoaca a declarat ca este dispus sa se intoarca si sa ajute clubul in aceasta perioada dificila, chiar si fara bani, dar nu ia in calcul varianta unui angajament pe termen lung.

"Eu mi-am aratat disponibilitatea cu titlu gratuit. Am fost sunat de ei. Nu este vorba de o oferta, am fost sunat pentru a-i ajuta cu aceasta situatie, ca medic de ambulatoriu de specialitate care intelege desfasurarea competitiilor. Le-am dat punctele necesare de plecare ca Dinamo sa nu piarda cu 0-3, mi-am aratat disponibilitatea de a-i ajuta pentru desfasurarea meciului. De aici se pleaca discutia. Sunt dinamovist 100% si daca as merge, in cazul cel mai fericit, pot sa ajut clubul. Dar mai departe de atat nu se pune problema de forma contractuala", a spus Adrian Motoaca sursei citate.

Meciul din "16"-imile Cupei Romaniei dintre Dinamo si Viitorul se va disputa sambata, 28 noiembrie, de la ora 20:45.