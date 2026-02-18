LIVE TEXT Qarabag - Newcastle, Club Brugge - Atletico Madrid și Olympiacos - Bayer Leverkusen, de la 19:45 și 22:00!

Qarabag - Newcastle, Club Brugge - Atletico Madrid și Olympiacos - Bayer Leverkusen, de la 19:45 și 22:00! Liga Campionilor
Miercuri seara se dispută ultimele meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 se dispută ultimele meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League (prima manșă): Qarabag - Newcastle, Club Brugge - Atletico Madrid (foto - antrenorul Diego Simeone) și Olympiacos - Bayer Leverkusen.

Partida Bodo-Glimt - Inter Milano, cu românul Cristi Chivu la Cercul Arctic în UCL, poate fi urmărită AICI.

Qarabag FK - Newcastle

Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen

Club Brugge - Atletico Madrid

Revelația Qarabag face minimum 30 de milioane de euro în Champions League

Învinsă de FCSB în ianuarie 2025, într-un meci de Europa League, Qarabag FK din Azerbaidjan este revelația actualei ediții din Champions League.

În urmă cu un an și o lună, FCSB încasa gol în primul minut al meciului din grupa de Europa League cu azerii de la FK Qarabag, dar semna o revenire și o victorie impresionante, prin David Miculescu și o „dublă” conturată de Adrian Șut.

Acum, în grupa de Champions League, Qarabag și-a făcut loc în primăvara europeană, învingând Benfica pe Da Luz, 3-2, trecând cu 2-0 de Copenhaga, depășind Frankfurt, 3-2 și obținând o remiză cu Chelsea, pe teren propriu, 2-2.

18 milioane de euro au fost acordate de UEFA către Qarabag doar pentru accederea în grupa Ligii Campionilor, iar peste 6, pentru cele trei succese din grupă, cu Benfica, Copenhaga și Frankfurt. 

Acum, azerii au siguranța de a fi câștigat premii totale de peste 30 de milioane de euro pentru acest parcurs european aflat încă în desfășurare!

