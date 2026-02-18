LIVE VIDEO Wolverhampton - Arsenal, de la 22:00 pe VOYO! David vs Goliat în varianta Premier League

Wolverhampton - Arsenal, de la 22:00 pe VOYO! David vs Goliat în varianta Premier League Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Wolverhampton - Arsenal

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Wolverhampton Wanderers și Arsenal se întâlnesc în etapa cu numărul 31 din Premier League (meci jucat în devans).

Pe Molineux vor evolua ultima clasată - Wolves și liderul - ”tunarii” lui Mikel Arteta.

Primul transfer pregătit de Arsenal dacă ia titlul în Premier League! E câștigător de Liga Campionilor

Echipa pregătită de Mikel Arteta stă foarte bine în Premier League, acolo unde are un avans de patru puncte față de următoarea clasată, Manchester City, dar și șapte puncte avans peste locul al 3-a, Aston Villa.

Dacă se va impune în acest sezon de Premier League și va bifa un triumf istoric, atunci Arsenal este pregătită să facă mutări importante în vară, mai ales că va juca și în grupa de Champions League, pe care a terminat-o perfect în acest sezon: 8 meciuri, 8 victorii.

În acest caz, scouterii trec, deja, pe listă primele nume care ar putea ajunge la Londra la finalul campionatului, iar printre ele se află și câteva care termină contractele.

Astfel, pe lista lui Arsenal a ajuns și mijlocașul central german Leon Goretzka, în vârstă de 31 de ani, care va termina contractul cu Bayern Munchen în vară și de unde vrea să plece.

E dorit de mai multe cluburi, dar eventualitatea în care Arsenal ar triumfa în Anglia i-ar aduce un motiv în plus să semneze. Altfel, el nu duce lipsă de interes, mai fiind dorit și de Manchester United, dar și de Galatasaray, AC Milan, Tottenham sau Fenerbahce.

Deși părea aproape de o despărțire în vara anului 2024, Leon Goretzka și-a recâștigat apoi poziția la Bayern Munchen. Antrenorul Vincent Kompany lăuda parcursul lui Goretzka și a precizat faptul că acesta este un model pentru jucătorii care nu sunt titulari.

