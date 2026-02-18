Cândva, românii râdeau de fotbalul arab, spunând că cine semnează cu echipele din Orient se duce „la cămile“. O ironie ieftină. Iar astăzi, chiar că ne-am face de râs cu astfel de „verdicte“. Pentru că ai noștri nu prea mai fac față nici în fotbalul arab.

Ultimele transferuri din Superliga noastră, în zona Golfului Persic, au fost bani aruncați pe apa sâmbetei. Pentru echipele care s-au păcălit cu vedetele campionatului nostru. Iată câteva exemple, în acest sens:

*Andrei Cordea, om de bază al FCSB-ului și acum un star al CFR-ului, s-a dus la Al-Tai (Arabia Saudită) și... a retrogradat cu această formație. În primul său sezon, la Al-Tai, în Saudi Pro League, Cordea a înscris fix trei goluri. În 29 de apariții! Abia când a ajuns în liga a doua saudită, de un nivel foarte scăzut, Cordea și-a îmbunătățit randamentul: 14 goluri și 8 pase de gol în 33 de meciuri.

*Florinel Coman, golgheterul Superligii noastre, s-a transferat la Al-Gharafa (Qatar). Aici, a devenit „a cincea roată la căruță“. Și, la doar câteva luni după sosirea sa la Doha, arabii l-au și împrumutat la Cagliari (Italia), în speranța de a scăpa de el, la finalul sezonului 2024-2025. Cum italienii nici n-au vrut să audă de transferul definitiv al lui Coman, acesta s-a întors, la Al-Gharafa. Unde acum își face bagajele pentru plecarea din vară, după cum Sport.ro a explicat aici.

Acum, se prefigurează un alt transfer ratat din campionatul nostru în zona arabă. Vorbim despre trecerea lui Adrian Șut (26 de ani), de la FCSB la Al-Ain (Emirate).

Concluzia arabilor: „Adrian Șut, transfer ratat pentru Al-Ain!“

În momentul în care a ajuns în Emirate, în ianuarie, Șut era încântat. La fel și fanii clubului. Pentru că echipa lor preferată reușise aducerea unui fotbalist de echipa națională. De remarcat că Șut a fost singura achiziție a celor de la Al-Ain, în mercato de iarnă. În momentul legitimării sale, șefii clubului au sperat că, prin plata sumei de 1,4 milioane de euro, jucătorul român le va întări linia mediană, în vederea atacării titlului, în partea a doua a campaniei.

Acum, la o lună și jumătate distanță de la venirea lui Șut la Al-Ain, entuziasmul acestui transfer a fost înlocuit de o mare dezamăgire! Un prima semn, în acest sens, a fost dezvăluit de Sport.ro aici.

Iar această realitate tristă pentru fostul star al FCSB-ului e reflectată și de cifre.

Șut a fost titularizat, în prima sa partidă, 2-2 cu Al-Wahda în campionat. A rămas pe teren până în minutul 83, dar fără să-l convingă pe antrenorul Vladimir Ivic. Drept urmare, în etapa următoare, a prins doar 15 minute, în victoria cu Ittihad Kalba (3-1). Ultima apariție a românului, în formula de start, a fost în partida din Cupa Președintelui cu Dibba Al-Fujairah (3-0), o divizionară secundă. De această dată, Șut a fost schimbat și mai repede, comparativ cu prima sa apariție ca titular, după 66 de minute. A fost încă un semn că antrenorul nu e mulțumit de randamentul românului.

După partida din Cupa Președintelui, Al-Ain a mai jucat trei meciuri. Iată situația lui Șut, în fiecare joc:

*Al-Jazira – Al-Ain, scor 0-1 (campionat): Șut a adunat 22 de minute.

*Sitra – Al-Ain, scor 0-1 (Cupa Campionilor Golfului): Șut n-a fost în lot, fiindcă Al-Ain a folosit formația a doua.

*Al-Ain – Al-Nasr Dubai, scor 1-1 (campionat): Șut a fost introdus în minutul 90+6.

După această serie, analistul Sultan Al-Kotaibi a avut un verdict dur, în privința transferului lui Șut, de la FCSB la Al-Ain.

„Al-Ain n-a profitat de perioada de transferuri din iarnă, așa cum ar fi trebuit. Drept urmare, acum se reduc șansele echipei la câștigarea titlului. Transferul lui Adrian Șut, la Al-Ain, e unul ratat“, a scris Al-Kotaibi.

În acest moment, în clasamentul din Emirate, Al-Ain e lider cu 38 de puncte, însă Shabab Al-Ahli din Dubai, ocupanta locului 2 și campioana en-titre, are același număr de puncte și un meci mai puțin disputat. Podiumul e încheiat de Al-Wahda cu 30 de puncte și, de asemenea, cu o restanță.