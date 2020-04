O alta problema pentru cumparatorii lui Dinamo: multe datorii sunt catre firmele lui Negoita, care poate pastra controlul asupra clubului

Ionut Negoita are trei cumparatori interesati de club: Asociatiei "Dinamovisti pentru Dinamo", Asociatia "Doar Dinamo Bucuresti” si afaceristul spaniol Herminio Menendez.

Ionut Negoita a anuntat ca vrea sa scape in perioada viitoare de clubul Dinamo, pe care il detine din 2013, iar cumparatorii interesati trebuie sa plateasca 1 leu pentru 51% din actiuni, dar sa preia si datoriile curente ale societatii. Desi afaceristul bucurestean spune ca acestea sunt de pana in 2 milioane de euro, cu cele de 500.000 de euro catre ANAF cu scadenta in perioada urmatoare, cumparatorii ar fi constatat ca deficitul este estimat in jurul sumei de 4 milioane de euro.

In plus, Negoita a dezvaluit ca jumatatea din fata a bazei de la Saftica, cu iesire la DN 1, „s-a vandut, era nevoie de resurse interne, ca sa se poata plati datoriile prin insolventa”, dar nu se stie daca este aceeasi bucata de teren despre care afaceristul Claudiu Florica spusese ca este pusa garantie intr-un acord de esalonare a platilor catre ANAF, clubul fiind nevoit sa plateasca 17.000 de euro lunar pentru a nu fi executat silit, sau proprietatea pusa gaj este chiar jumatatea cu cantonamentul si terenurile de antrenament.

Din informatiile existente, o problema este reprezentata si de datoriile catre firmele lui Ionut Negoita, care au asigurat mai multe servicii pentru club, printre care cele de cazare si de catering, reprezentantii celor doua asociatii ale suporterilor cerand ca, daca ei achita datoriile de 180.000 de euro, suma care trebuie platita urgent pentru obtinerea licentei de participare in sezonul viitor al Ligii 1, atunci sa fie scutiti prin contract de plata datoriilor catre firmele actualui patron. Sau invers, adica Negoita sa achite cei 180.000 de euro necesari pentru licenta, iar fanii si clubul sa achite apoi datoriile catre firmele acestuia, in urmatorii ani, in mod esalonat, conform unui grafic agreat de ambele parti.

Fanii s-ar teme ca, in cazul in care nu se va clarifica modul de achitare al datoriilor catre firmele lui Ionut Negoita, acesta va pastra o influenta mult mai mare decat cea a pachetului minoritar de actiuni care ii va ramane in posesie, in conditiile in care orice firma care detine creante ale lui Dinamo poate cere direct falimentul, dupa ce clubul a trecut prin procesul de insolventa. Situatia ar fi asemanatoare cu cea din 2014, cand Negoita s-a inscris la masa credala cu cea mai mare suma dintre creditori, aproximativ 9.6 milioane de euro, care reprezenta aproximativ 55% din totalul general al creantelor de 17.5 milioane de euro, in nume propriu sau prin sase companii pe care le controla.