Ce nebunie au incercat conducatorii spanioli ai lui Dinamo! S-au gandit sa il puna antrenor pe Gica Hagi!

Aducerea lui Hagi ca antrenor al "cainilor" a fost taiata, insa, rapid de pe lista spaniolilor, din mai multe motive.

Primul nume pe lista antrenorilor doriti de noua conducere dinamovista era cel al lui Gica Hagi, care a renuntat recent la functia de antrenor la Viitorul, dupa ce in ultimii 6 ani a cucerit titlul in Liga 1, Cupa si Supercupa Romaniei, calificandu-se de patru ori in play-off-ul campionatului si castigand o data play-out-ul. Fost jucator la Real Madrid si FC Barcelona, vorbitor de limba spaniola si un adept al stilului de fotbal iberic, Hagi era vazut ca un manager perfect pentru actualul proiect al lui Dinamo. Se preconiza ca personalitatea si renumele lui Hagi ar fi impus respect jucatorilor maturi, i-ar fi format eficient pe fotbalistii tineri si ar fi atras atentia la nivel international asupra clubului bucurestean. Fostul mare fotbalist ar fi putut fi atras de proiectul ambitios de la Dinamo, un club care ar urma sa joace pe Arena Nationala in urmatorii 2-3 ani, pana la constructia unei noi arene, are o istorie bigata si sute de mii de fani si si-a intarit serios lotul in aceasta vara.

Insa, "Regele" nu a mai fost contactat oficial, dupa ce spaniolii au inteles ca Hagi s-ar fi aflat in conflict de interese, fiind inca actionar si coordonator al academiei la clubului constantean. Dar si dupa ce li s-a explicat ca Hagi este un simbol al Stelei si fanii, mai ales galeria, nu l-ar fi adoptat cu inima deschisa, ultima contra dintre Hagi si PCH fiind chiar in iunie 2020, cand antrenorul a fost acuzat ca nu a folosit toti titularii la meciul pierdut cu Chindia, tocmai pentru a-i trimite pe dinamovisti in liga secunda. De asemenea, salariul cerut de liderul "Generatiei de Aur" pentru a reveni pe banca pare unul prohibitiv pentru Liga 1, stiindu-se ca pretentiile sale pentru preluarea unei echipe ar presupune in jur de 3 milioane de euro pe an si un proiect serios. Pe 26 august 2020, Dinamo l-a numit antrenor pe Cosmin Contra, fostul selectioner al Romaniei, care a fost jucator in Stefan cel Mare, in perioada 1996-1999, si mai antrenase echipa in 2017, cand a terminat pe locul al treilea, la 4 puncte in spatele campioanei din Liga 1, FC Viitorul.

In schimb, Hagi a anuntat ca "n-o sa stau mult timp departe de fotbal, o sa ma intorc, acolo, in iarba, si o sa fac ce imi place. Sa conduc o echipa. Orice e posibil, un proiect mare, o echipa mare. Eu trebuie sa castig, nu imi place sa fiu al doilea, al treilea... Locul 1, asa am fost eu invatat". In ultima vreme, s-a vorbit de preluarea postului de selectioner al Romaniei, dar si de oferte din Turcia, tarile arabe si Rusia.