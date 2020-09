Gica Hagi, AGITAT in tribune la meciul dintre Viitorul si Astra! Cum a fost vazut si ce l-a scos din sarite

Viitorul a obtinut prima victorie din acest sezon in fata celor de la Astra.

In tribunele stadionului de la Ovidiu a fost vazut si Gica Hagi, care a atras toate privirile atunci cand s-a enervat si a inceput sa gesticuleze.

In prima repriza a fost calm si a urmarit meciul incantat de Iancu, Luckassen si Matan, care l-au facut praf pe Lazar in mai putin de 40 de minute. In partea a doua a meciului, insa, Hagi s-a enervat si a fost surprins de camerele video gesticuland si agitandu-se in tribuna.

Acesta s-a suparat pe faptul ca jucatorii lui Ruben de la Barrera le-au permis celor de la Astra sa atace, la scorul de 3-0, dar si pe decizia centralului Istvan Kovacs, care nu a dictat nimic la o faza controversata in careu, in care doi adversari s-au faultat reciproc in doar cateva secunde.

De asemenea, Hagi s-a agitat si cand arbitrul le-a acordat un penalty inexplicabil celor de la Astra, in urma caruia Alibec a micsorat diferenta.