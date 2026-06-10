Antrenorul român a spus în ultimul timp că nu se gândește la plecarea de la PAOK, dar patronul Ivan Savvidis are alte planuri și ar putea să aducă un alt tehnician pe banca echipei din Grecia.

În acest caz, antrenorul român ar avea unde să plece, pentru că e dorit din mai multe părți.

Răzvan Lucescu i-ar putea lua locul lui Roberto Mancini

Răzvan Lucescu a stârnit interesul lui Al-Sadd, echipă din Qatar antrenată în prezent de Roberto Mancini.

Italianul este foarte aproape de revenirea pe banca „Squadra Azzurra”, alături de care a câștigat trofeul EURO 2021.

În acest caz, oficialii echipei din Qatar s-au orientat către Răzvan Lucescu și vor să îl convingă să revină în Golf, conform jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.

Tehnicianul român le-a mai antrenat din golf pe El-Jaish și pe Al-Hilal.

Răzvan Lucescu se află la PAOK din iulie 2021 și are șase ani de când a revenit la formația din Grecia, pe care a mai antrenat-o în perioada 2017-2019.