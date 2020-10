Bergodi, IMPRESIONAT de transferurile reusite de Dinamo!''Sunt jucatori tehnici, jucatori care pot face diferenta'' Ce spune italianul despre Aleix Garcia

Universitatea Craiova va intalni in deplasare pe Dinamo, duminica de la ora 21:30 in etapa a 7-a a Ligii 1.

Cristiano Bergodi a prefatat meciul cu ''cainii'' si a laudat campania de transferuri reusita de noua conducere a lui Dinamo. Italianul a dezvaluit ca este impresionat de calitatile fostbalistilor straini adusi in aceasta vara de dinamovisti si ca ii place in mod special de Aleix Garcia, fotbalistul adus de la Manchester City.

''Il cunosc pe Aleix Garcia ca jucator, stiu cariera lui, este un jucator foarte bun, Dinamo a facut achizitii din Spania, sunt jucatori tehnici dar nu au omogenitate. Sunt totusi jucatori care paseaza, joaca pe jos, jucatori care pot face diferenta. Dinamo e competitiva acum, poate ajunge in playoff.

Dinamo nu merita sa piarda nici cu FCSB, nici cu UTA, au jucat bine. Noi venim dupa 6 victorii, e o vorba si in Romania si in Italia, victoriile aduc victorii. Acum am intalnit pana acum echipe din subsolul clasamentului, acum jucam un derby de traditie. Sper sa facem un meci foarte bun'', a spus Bergodi.

De asemenea, antrenorul echipei de pe primul loc s-a aratat multumit de campania de achizitii pe care a reusit-o clubul sau, mai ales dupa accidentarea lui Elvir Koljic si plecarea lui Valentin Mihaila la Parma: ''Sunt bucuros de transferuri, domnul Rotaru a fost protagonist aici, a facut achizitii foarte bune, cu acest lot putem castiga titlul. Ofosu este foarte bun pe extrema, pe Capatana il cunosc foarte bine de la Voluntari. Iar Ivan Mamut poate fi o surpriza, mi-au placut mult toti din ce am vazut la antrenamente''.