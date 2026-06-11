Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“

Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Fostul internațional și-a făcut un nume în fotbalul arab, unde și acum e un veritabil star, deși și-a agățat ghetele în cui de ani buni. Statutul la care a ajuns Mirel se datorează comportamentului său exemplar.

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Din articol

Cariera fotbalistului Mirel Rădoi, după plecarea sa din România în 2009, s-a legat de zona arabă. Și de un om care l-a tratat, practic, ca pe copilul său: Cosmin Olăroiu.

Oli l-a luat pe Mirel la Al-Hilal (Arabia Saudită), la Al-Ain (Emirate) și la Al-Ahli Dubai (Emirate). Dar, dincolo de susținerea primită de mentorul său, Rădoi a știut să stea pe picioarele sale, să-și câștige locul la fiecare echipă, inclusiv după plecarea lui Oli, și să se facă iubit și apreciat de către cei din jur. Confirmarea o avem acum.

Prințul care l-a umplut pe Rădoi de bani a rămas cu gura căscată: „A venit la mine“

Prima formație arabă la care a ajuns Rădoi, Al-Hilal Riad, e și cea de care s-a legat cel mai tare. Inclusiv acum, fanii acestei grupări îl iubesc pe fostul internațional român. În perioada în care a evoluat la acest colos saudit, clubul era finanțat de prințul Abdulrahman Bin Musaad (foto, sus, 58 de ani). Omul de afaceri arab a condus această grupare, în perioada 2008-2015. 

Acum, în cadrul unui interviu, Abdulrahman Bin Musaad a relatat un episod incredibil cu Mirel Rădoi în prim-plan.

Auzim, periodic, că în vremurile pe care le trăim, în fotbalul profesionist, noțiunea de loialitate față de club a dobândit un alt sens. Ni se spune că loialitatea față de club nu mai include și partea contractuală pentru un jucător. Ni se spune că fotbalistul trebuie să-și vadă interesul propriu. Adică, să fie preocupat de cât câștigă pentru a-și asigura un trai liniștit. Desigur, eu înțeleg aceste lucruri, dar ele nu mă conving, în totalitate. De fapt, de-a lungul carierei mele de conducător, am dat de niște cazuri concrete care mi-au demonstrat contrariul“, și-a început Abdulrahman Bin Musaad discursul.

Apoi, prințul saudit a trecut la relatarea despre jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată.

Vă dau exemplul lui Mirel Rădoi. El a venit la mine cu șapte luni înainte de expirarea contractului său. Mi-a zis: <<Nu vreau să rămân. Vreau să plec. Am o ofertă de la Al-Ain din Emirate>>. OK. În acel moment, Rădoi mai avea șapte luni de contract, după cum v-am zis. Deci, peste doar o lună, ar fi intrat în ultimele șase luni de contract și ar fi putut semna cu orice club din postura de jucător liber“, a explicat fostul conducător al celor de la Al-Hilal.

Mirel Rădoi, jucător emblematic pentru Al-Hilal Riad

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Aflat în fața perspectivei de a-și pierde unul dintre titulari gratis, Abdulrahman Bin Musaad a primit soluția anulării acestei variante. Din partea lui Rădoi!

Vă spun asta pentru context: când a venit la noi, Rădoi a avut un contract de 800,000 de euro în primul sezon. Pentru al doilea an, l-am mărit la un milion de euro, pentru că avusese niște prestații excelente. Când a primit oferta de la Al-Ain, Cosmin (n.r. – Cosmin Olăroiu) antrena această echipă. Oferta salarială pentru Rădoi era de 3 milioane de euro pe an. Acum, urmează partea prin care Rădoi m-a surprins în fața acestei oferte. Mi-a zis în felul următor: <<Salariul pe care urmează să-l primesc, la Al-Ain, e și datorită clubului Al-Hilal. Și, de aceea, vreau să vă propun următorul lucru: să-mi prelungiți contractul cu încă un an, astfel încât Al-Ain să fie nevoită să plătească suma prevăzută prin clauza de reziliere. În felul acesta, câștigă și clubul Al-Hilal de pe urma plecării mele>>. Și exact asta am făcut. I-am prelungit contractul lui Rădoi, iar Al-Ain a achitat suma de transfer pentru legitimarea sa“, a continuat fostul conducător al grupării saudite.

De amintit că, în momentul în care l-a transferat pe Rădoi de la Steaua (n.r. – actuala FCSB), Al-Hilal a plătit 6 milioane de euro. Se întâmpla în 2009. În vara anului 2011, după 87 de meciuri, 20 de goluri și 7 pase de gol la Al-Hilal, mijlocașul român a semnat cu Al-Ain pentru 4,2 milioane de euro. Așadar, saudiții au putut să recupereze o parte importantă din suma investită pentru aducerea lui Mirel.

După tot ce v-am povestit, apare o întrebare foarte importantă: oare câți jucători ar fi făcut ce a făcut Rădoi pentru Al-Hilal? Nu cred că mulți. Iar atitudinea lui Mirel demonstrează caracterul său și loialitatea sa față de acest club“, a încheiat Abdulrahman Bin Musaad.

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