Meciul cu Sepsi, ULTIMUL al lui Contra la Dinamo?! "Cel care cade primul este antrenorul!" Tehnicianul, resemnat dupa infrangerea cu Craiova

Dinamo a fost invinsa de Universitatea Craiova cu 1-0 in a 7-a etapa a Ligii 1.

Cosmin Contra a ajuns la 4 infrangeri pe banca tehnica a "cainilor rosii" si se teme ca ar putea fi inlocuit in cazul in care dinamovistii nu reusesc sa obtina rezultate pozitive.

Antrenorul a declarat la conferinta de presa de dupa meci ca este nevoie ca Dinamo sa se trezeasca si sa castige meciul din etapa urmatoare, cu Sepsi, pe care il considera "o finala".

"Mai avem 23 de meciuri in continuare, mai sunt foarte multe puncte in joc. E clar ca fiecare infrangere face ca urmatorul meci sa fie o finala. Pentru mine, meciul de sambata cu Sepsi e o adevarata finala si voi incerca sa pregatesc acest meci exact cum trebuie sa fie pregatit pentru ca e necesara o victorie ca sa ne linistim din toate punctele de vedere si sa incepem sa urcam in clasament. Victoriile sunt cele care tin antrenorul in functie.

Eu, din pacate, din 6 meciuri am doar o victorie si un rezultat de egalitate, foarte putin din punctul meu de vedere. Daca nu incepem sa castigam, va fi o problema foarte mare pentru ca presiunea va fi din ce in ce mai mare. Am adus jucatori foarte buni, care ar trebui sa aduca rezultate, dar din pacate nu am reusit sa facem asta. Ar trebui sa ne trezim toti, eu primul, si sa mergem sambata la Sepsi si sa aratam mult mai bine decat am aratat acum.

Nu stiu daca exista rabdare din partea conducerii. Sunt riscurile meseriei si o stiu foarte bine. Rezultatele te tin in functie... Face parte din joc si daca nu vom castiga foarte repede, exista posibilitatea ca noii antrenori sa se gandeasca la o schimbare. Cand nu sunt rezultate, cel care cade primul este antrenorul", a declarat Cosmin Contra.