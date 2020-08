Gica Hagi si-a fixat pretul! Cat trebuie sa scoata din buzunar cluburile daca il vor antrenor pe 'Rege' 

Gica Hagi a socat cu anuntul prin care isi anunta demisia din functia de manager tehnic al lui Viitorul.

Dupa 6 ani petrecuti pe banca tehnica a constantenilor, Gica Hagi a ales sa se retraga, iar in locul sau a fost numit Ruben de la Barrera.

'Regele' a primit numeroase oferte in ultimii ani de la cluburi din strainatate, majoritatea din zona Golfului, insa a refuzat cu vehementa posibilitatea de a prelua o alta echipa.

In trecut, Hagi a mai afirmat ca ia in calcul sa renunte la Viitorul si sa plece din tara, iar acum ar pune in actiune planul sau. Conform ProSport, suma pe care Gica Hagi o cere pentru a prelua un club ar fi 3 milioane de euro, iar fostul fotbalist legendar al Romaniei ar mai avea o singura conditie, la clubul respectiv sa fie un proiect serios, pe baza caruia sa poata construi o echipa.