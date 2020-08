Atac DEVASTATOR la adresa lui Gica Hagi! "De ce a plecat tocmai la Brescia, nu se gasea o echipa ca Valencia, iar cu Brescia cade in Liga 2"

Fostul jucator de la Steaua, Alin Stoica, a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Stoica l-a criticat pe Hagi pentru atitudinea pe care o are cu jucatorii tineri si sustine ca nu "Regele" a fost cel mai bun jucator roman din toate timpurile.

"Chiar am vazut recent un interviu acordat de Anamaria Prodan. Daca n-are cineva curaj sa-i raspunda? El se crede cel mai mare jucator din toate timpurile. Cand jucatorii lui ies in Occident, sunt turisti japonezi! Tot urla ca scoate campioni. Ce campioni scoate? N-are nimeni curaj sa-i spuna. De la Barcelona, de la Real Madrid, de ce a plecat tocmai la Brescia, nu se gasea o echipa ca Valencia si cu Brescia cade in Liga 2. Hai, va rog eu frumos, daca venea Juventus, pleca la Barcelona?



Daca el zice asa, ca a fost cel mai bun din toate timpurile. Daca lui nu ii spune nimeni nimic si tot urla. Au fost fotbalisti mai mari. Daca se putea pleaca inainte de revolutie, pai, cati jucatori nu plecau. Lita Dumitru nu a fost fotbalist? Puiu Iordanescu nu a fost fotbalist? Multescu nu a fost fotbalist? Asa din ce am auzit, ca eram mic. Camataru nu a fost fotbalist? Sorin Cartu nu a fost fotbalist? Nu mai vorbim de Balaci, Dobrin. Eu cred ca trebuie sa ii spuneti dumneavostra lui Hagi sa se tempereze putin sa nu mai urle ca a jucat. Bine a jucat la Real Madrid, dar de ce a plecat dupa la Brescia? Nu a zis nimeni ca nu a fost un jucator mare, dar nu a fost cel mai bun", a declarat Soica pentru PRO X.

Alin Stoica, Fiul lui Tudorel Stoica, a jucat la Anderlecht in perioada 1996-2002, timp in care a strans in tricoul belgienilor peste 100 de meciuri. El a reusit sa bifeze si 13 meciuri pentru nationala Romaniei.

In cariera a evoluat la cluburi importante, printre care Anderlecht, Club Brugge, Siena sau Gent.