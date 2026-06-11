FCSB va pleca în cantonamentul din Olanda pe 26 iunie și va rămâne la Venray până pe 10 iulie. Fosta campioană va disputa și două partide amicale, iar prima adversară a fost stabilită.

FCSB - Royale Union Saint-Gilloise, amical în cantonamentul din Olanda

Duminică, 5 iulie, FCSB va disputa o partidă amicală împotriva vicecampioanei Belgiei, Royale Union Saint-Gilloise, anunță L'Avenir. Pe data de 8 iulie, formația bucureșteană va disputa un alt meci de verificare, adversarul urmând să fie stabilit.

Royale Union Saint-Gilloise, deținătoarea Cupei Belgiei, este echipa la care ar putea ajunge Darius Olaru în această vară. Gigi Becali a anunțat că a primit o ofertă de 2,3 milioane de euro și ar fi dispus să îl cedeze pe căpitan în schimbul sumei de 3 milioane.

În lotul echipei antrenate de David Hubert se află și atacantul austriac de origine română Raul Florucz (25 de ani).

Cine este Royale Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise a câștigat titlul de campioană în 2025, a participat în faza principală a Ligii Campionilor, iar în stagiunea recent încheiată a terminat pe locul 2, în spatele campioanei Club Brugge.

Echipa este antrenată din octombrie 2025 de David Hubert (38 de ani), care a câștigat Cupa Belgiei luna trecută.

Din postura de vicecampioană a Belgiei, Union Saint-Gilloise va lua startul în turul 3 preliminar din UEFA Champions League.

Royale Union Saint-Gilloise s-a înființat în anul 1897 și are în palmares 12 titluri de campioană, 4 Cupe ale Belgiei și o Supercupă. Meciurile de acasă le joacă pe Joseph Marien Stadium, o arenă cu doar 9.000 de locuri, însă clubul lucrează la construirea unui nou stadion.