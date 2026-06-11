Anunț din străinătate: Dan Șucu, transfer de 9.000.000€!

Genoa a încheiat sezonul 2025/26 pe locul 16 în Serie A. După 38 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, clubul de pe ”Luigi Ferraris” a bifat zece victorii, la care s-au inclus 11 remize și 17 eșecuri.

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Jurnalistul sportiv Filippo Biafora, de la Il Tempo, a scris pe rețelele social media faptul că Genoa este aproape să-l transfere definitiv pe Tommaso Baldanzi de la AS Roma pentru 9 milioane de euro + bonusuri.

Mijlocașul italian a petrecut jumătate din stagiunea recent încheiată sub formă de împrumut la Genoa și se pare că l-a impresionat pe antrenorul ”Grifonului”, Daniele De Rossi.

Baldanzi, care a făcut 23 de ani la sfârșitul lui martie, a consemnat opt meciuri la Genoa, unde și-a trecut în cont două pase decisive cu Sassuolo (2-1) și Pisa (2-1).

Opt absențe a avut Baldanzi la Genoa, din cauza problemelor medicale. Chiar și așa, Genoa tot e dispusă să plătească pentru a-și asigura serviciile jucătorului și pentru sezonul viitor.

Cifrele lui Tommaso Baldanzi