Fotbalistul care a jucat la Craiova si Dinamo vorbeste deschis despre derby! Ce parere are de campania de achizitii de la Dinamo: "Un strain merge, dar nu 8 sau 10!"

Cosmin Barcauan este unul din putinii fotbalisti care se poate lauda ca a evoluat si pentru Dinamo (2002-2004, 2005-2006), cat si pentru Universitatea Craiova (1999-2002).

Fostul fotbalist a declarat ca la acest moment o vede favorita pe Craiova, dar doreste ca in derby-ul de diseara sa vada spectacol. Barcauan crede ca Dinamo e o echipa in formare si impresionat de campania de transferuri pe care "cainii" au facut-o.

Barcauan este insa de parere ca valul acesta de straini nu este unul benefic, avand in vedere ca in perioada anilor 2000, cand acesta evolua in Romania, erau unul sau maxim doi straini la o echipa, dupa cum spune el.

"Craiova-Dinamo va fi un derby intotdeauna, indiferent unde si cand se joaca. Craiova e o echipa formata, e echipa momentului in Romania la ora actuala. Dinamo e o echipa in formare, inca nu si-au stabilit 100% lotul si stilul de joc. As vrea sa vad un spectacol fotbalistic, indiferent cine castiga."

"Cand jucam eu in Romania erau doar unul sau doi straini la echipa. In Romania chiar avem fotbalisti talentati, poate avem nevoie si de jucatori straini la echipa, dar nu 8 sau 10, sunt prea multi, vom vedea daca au si valoare."

"Eu ca fotbalist intotdeauna incercam sa-mi aduc aportul la echipa prin daruire. La Dinamo alergam, iar Niculescu marca!", a declarat Cosmin Barcauan pentru Digi Sport.