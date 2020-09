Ramane Viitorul fara Gabi Iancu?! Reactia lui Gica Hagi: "Noi nu vorbim doar ca sa vorbim"

Gabi Iancu a fost cel mai bun marcator din campionat sezonul trecut si a atras atentia mai multor cluburi din afara.

Atacantul roman ar fi dorit de o echipa din Arabia, iar la ultimul meci din campionat nu a fost in lotul echipei. Fostul antrenor, Gica Hagi, a vorbit despre transferul lui Iancu.

Hagi nu a dat detalii despre plecarea lui, dar sustine ca deja a discutat cu atacantul echipei despre o potentiala plecare. De asemenea, "Regele" sustine ca Iancu trebuie sa se concentreze pe echipa nationala. Mirel Radoi l-a convocat dupa ce in sezonul trecut a fost decisiv pentru constanteni.

"Gabi Iancu trebuie sa se gandeasca la echipa nationala, noi nu vorbim doar ca sa vorbim. El stie mai bine, respectam jucatorul si facem cum e mai bine pentru el. La noi, jucatorul are un cuvant de spus. Fiecare e tratat asa cum trebuie.

Stie ca noi am investit in el, nu avem pretentii de la el, asa cum a fost si cazul Rivaldinho pe care l-am inteles si pe care l-am vandut pe un pret de nimic. Asa i-am inteles si pe Boli, si pe Tucudean, poate si altii. Ei ne-au ajutat, cum e si Gabi acum. Nu e vorba de suma aceea, ar fi fost bine. L-am inteles si pe el, am vorbit cu el si facem lucrurile in asa fel incat sa-i ajutam si pe ei", a spus Hagi Telekom Sport.