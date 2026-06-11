Atacantul ofertat de FCSB a decis: "Ultimul mare contract al carierei"

Atacantul ofertat de FCSB a decis: &quot;Ultimul mare contract al carierei&quot; Superliga
SPORT.RO
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Israelianul Shon Weissman (30 de ani) se află pe lista de transferuri a celor de la FCSB, însă atacantul ar putea fi deturnat de o echipă din țara natală.

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Shon WeissmanFCSBIsraelBeitar Ierusalim
Din articol

În ultimele zile, Gigi Becali a anunțat că își dorește la FCSB un atacant israelian, iar numele acestuia ar fi Shon Weissman, care tocmai și-a încheiat contractul în Austria, după retrogradarea cu BW Linz.

Shon Weissman, atacantul dorit de FCSB, vizează "ultimul mare contract al carierei"

Fost atacant în Spania și Italia, la Valladolid, Granada sau Salernitana, Weissman încearcă în această perioadă să obțină "ultimul mare contract al carierei", notează publicația israeliană Sport1

Deși ar fi tentat să revină în țara natală, iar vicecampioana Beitar Ierusalim și-a manifestat interesul pentru serviciile sale, Weissman va lua decizia privind viitorul său în principal în funcție de condițiile financiare, mai scrie sursa citată. 

Rămâne de văzut acum ce salariu va fi dispus Gigi Becali să îi ofere israelianului. Spre exemplu, patronul de la FCSB a anunțat că Anderson Ceara, brazilianul cumpărat de la Csikszereda, va fi remunerat cu 15.000 de euro lunar în cei doi ani de contract.

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Shon Weissman, golgheter în Austria și transfer în Spania pentru 4 milioane

Shon Weissman are un CV interesant, care cuprinde inclusiv 5 meciuri în LaLiga și 11 în Serie A. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Spania, unde a jucat la Real Valladolid și Granada, iar în Italia a evoluat pentru Salernitana.

Crescut la Maccabi Haifa, Weissman a făcut o figură frumoasă în Austria, iar în sezonul 2019/2020 a fost golgheterul campionatului, cu 20 de reușite în tricoul lui Wolfsberger.

Weissman are o experiență solidă și la echipa națională a Israelului, cu 33 de meciuri și 6 goluri până în prezent. În preliminariile EURO 2024 a fost adversarul României și a jucat jumătate de oră la partida de la București (1-1).

  • 4 milioane de euro plătea Real Valladolid, în 2020, pentru a-l cumpăra pe Weissman de la Wolfsberger, după ce cucerea titlul de golgheter în Austria
  • 3,5 milioane de euro a plătit Granada pentru a-l cumpăra pe israelian de la Valladolid, trei ani mai târziu
  • 750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Weissman, potrivit Transfermarkt
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