Atacantul ofertat de FCSB a decis: "Ultimul mare contract al carierei"

În ultimele zile, Gigi Becali a anunțat că își dorește la FCSB un atacant israelian, iar numele acestuia ar fi Shon Weissman, care tocmai și-a încheiat contractul în Austria, după retrogradarea cu BW Linz.

Shon Weissman, atacantul dorit de FCSB, vizează "ultimul mare contract al carierei"

Fost atacant în Spania și Italia, la Valladolid, Granada sau Salernitana, Weissman încearcă în această perioadă să obțină "ultimul mare contract al carierei", notează publicația israeliană Sport1.

Deși ar fi tentat să revină în țara natală, iar vicecampioana Beitar Ierusalim și-a manifestat interesul pentru serviciile sale, Weissman va lua decizia privind viitorul său în principal în funcție de condițiile financiare, mai scrie sursa citată.

Rămâne de văzut acum ce salariu va fi dispus Gigi Becali să îi ofere israelianului. Spre exemplu, patronul de la FCSB a anunțat că Anderson Ceara, brazilianul cumpărat de la Csikszereda, va fi remunerat cu 15.000 de euro lunar în cei doi ani de contract.