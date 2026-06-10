După o stagiune terminată aproape în genunchi, singurul lucru care a salvat sezonul fiind accederea în cupele europene, FCSB se pregătește de viitor.

Gigi Becali planifică o reconstrucție la echipă și a promis recent șase transferuri. Pe primul deja l-a făcut: e vorba despre Anderson Ceara, adus pentru jumătate de milion de euro de la Csikszereda.

Transferul făcut de Gigi Becali, la FCSB: ”Cel mai valoros jucător”

Pe Anderson Ceara l-a antrenat la Miercurea Ciuc Robert Ilyes, care a plecat însă de pe banca ”ciucanilor” la finalul stagiunii. El l-a descris pe noul transfer de la FCSB drept ”cel mai valoros jucător” pe care l-a avut la Csikszereda.

Ilyeș a spus și că Ceara este genul de jucător care poate decide oricând soarta unui meci și care are o sclipire care se caută în fotbalul de acum.

”Anderson Ceara poate oricând să decidă un meci! El are acea sclipire care se caută în fotbalul de acum. Nu m-a surprins acest transfer al lui FCSB, pentru că era cel mai valoros jucător pe care l-am avut la Csikszereda.

Mă bucur mult pentru Anderson Ceara, pentru că merita să fac acest pas important în carieră.

Noi trebuia să fim cu adevărat o echipă, jucătorii să facă și faza defensivă, dar lui i-am dat libertate în joc. Iar asta pentru că aveam șanse mari să finalizăm acțiunile atunci când el se afla pe teren”, a spus Robert Ilyes, potrivit Pro Sport.

Csikszereda a confirmat transferul lui Anderson Ceara

Formația din Miercurea Ciuc a confirmat miercuri trecerea la FCSB a jucătorului care a petrecut două sezoane și jumătate la echipă.

"Mulțumim pentru tot, Anderson Ceará!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceará a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!", a transmis FK Csikszereda.