Discurs INCREDIBIL al lui Gica Hagi dupa scorul DISTRUGATOR din Norvegia: "Sunt foarte optimist si putem avea succes!" Ce trebuie sa se schimbe la nationala

Gheorghe Hagi (55 ani) a avut un discurs puternic dupa meciul Norvegia - Romania, 4-0!

Fostul antrenor al lui Viitorul a vrut sa vorbeasca dupa meciul umilitor din Norvegia pentru a-i incuraja pe jucatorii tineri de la nationala, in ciuda prestatiei slabe. Hagi s-a declarat optimist in legatura cu viitorul fotbalului romanesc, doar daca tinerii sunt incurajati si sprijiniti pentru a face performanta.

"Suntem intr-o situatie dificila, nu trebuie sa ne fie rusine. Nu sa spunem ca fotbalul romanesc nu mai are nimic. Din contra, eu cred ca trebuie sa analizam momentul, trebuie sa vedem lucrurile cum sunt si bineinteles, sa fim la fel de optimisti cum am fost si inainte, pentru ca succesul se construieste si trebuie sa stii sa construiesti. Altfel o sa fie si mai rau, si mai greu, si mai dificil de a ajunge acolo unde am fost. Succesul se construieste, iti trebuie timp, iti trebuie ani, iti trebuie selectie. Trebuie sa stii sa il faci. Sunt multe componente care te duc la acest succes.

Ce am vazut in momentul asta, pe mine m-a speriat si de accea am vrut sa intru doar sa va spun ca eu, in continuare sunt foarte optimist si cred ca puteam avea succesul de odinioara. Nu cred, sunt convins, am credinta si am curaj!



El e dependent de multe decizii luate in viata, trebuie sa stii ce obiectiv ai. Ne e frica sa spunem ca suntem buni, ca putem sa castigam. Am folosit si jucatori foarte foarte experimentati si nu am reusit, si din cand in cand, foarte rar, niste tineri care au facut performanta la U21.



Le transmitem neincrederea pe care nu o pot duce, dar ei nu au nicio vina. In Romania nu depinde de un singur om, ci de media, de suporteri. Copiii depind de ce le transmitem. Vad un negativism dus la extrema, trebuie sa fim pozitivi si sa aiba in spate oameni care sa le dea curaj si incredere.

Azi ne-au batut doi baieti tineri care joaca la echipe bune, au in spate oameni care au constanta si joaca bine. In fiecare meci, un jucator sau altul iese mai mult in evidenta, dar trebuie sa joci colectiv.

Unitatea, grupul trebuie sa fie facute de sus pana jos in aceeasi directie, cum a fost grupul nostru.

Daca da un gol, ies unul, doi, trei si il lauda. Noi trebuie sa ii aparam, sa fim primi constienti, ca in Romania, in momentul de fata, trebuie sa construim succesul cel mare, care nu vine intamplator, in timp, construit cu o echipa puternica.

Trebuie facuta selectie buna, o evaluare buna, un obiectiv la 3-4-5 ani. Noi vorbim de azi pe maine.

Eu cunosc generatia, am incredere nebuna ca pot produce o generatie puternica. Ca sa ii faci sa joace fotbal bine, trebuie in spate sa construiesti acel mediu prielnic, in care sa li se dea liniste sa joace fotbal. Restul, sa le ia cei mari, cei de sus. De la antrenor, conducere, suporteri.

Cred ca putem face o echipa mare in continuare, mai mare decat a noastra! Eu ii cunosc pe copii, sunt super-talentati. In spatele lor, trebuie pregatit un proiect puternic, ambitios. Noi nu avem jucatori mari, nu suntem Germania, Franta, Spania, sa schimbam jucatorii de la o zi la alta.



Selectia e mica, nu avem jucatori multi, dar schimbam selectia de la o zi la alta. Luati formatiile din ultimii 4 ani, sa vedeti cum s-au schimbat. Nu exista coerenta in idei, in proiect. Ne schimbam cum se schimba vremea.

Jucatorii sunt ultimii de care trebuie sa vorbim!

Sunt optimist, cred ca se va intampla ce am spus in aceasta seara, am mare incredere in ei", a spus Gheorghe Hagi la Digi Sport.

