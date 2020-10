Gica Hagi, antrenor in Ungaria?! Oficialii lui MOL Vidi au raspuns oficial: "Un fost fotbalist urias! L-am iubit pe Hagi"

Oficialii lui MOL Vidi au vorbit despre o posibila colaborare cu Gica Hagi.

La inceputul lunii septembrie s-a vehiculat o posibila colaborare intre Gica Hagi si MOL Vidi, echipa din prima liga a Ungariei.

Ramas liber dupa ce s-a retras de pe banca Viitorului, Gica Hagi ar fi fost dorit in Ungaria chiar de premierul Viktor Orban, care nu a ezitat in repetate randuri sa se declare impresionat de proiectul Academiei Hagi.

Zoltan Kovacs, directorul sportiv al lui MOL Vidi, a comentat subiectul si a exclus orice posibilitate ca Hagi sa fie noul antrenor al echipei din Ungaria:

"Daca un fotbalist urias cum este el alege sa isi faca reclama sau daca presa din Romania ii face reclama, atunci e o onoare pentru clubul nostru. Sansele ca el sa ajunga aici sunt zero, indiferent de cat de mult l-am iubit pe Hagi", a declarat Zoltan Kovacs, potrivit Nemzetisport.hu.

Oficialul lui MOL Vidi l-a confirmat pe banca echipei pe Gabor Martin, care ii va lua locul lui Ferenc Horvath:

"Am luat o decizie buna prin aducerea lui Gabor Martin. El lucreaza foarte bine si echipa va deveni din ce in ce mai buna sub conducerea sa", a mai spus Zoltan Kovacs.