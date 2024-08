Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"

La finalul meciului, Denis Alibec, revenit recent la echipa de pe malul mării, a vorbit despre decizia sa de a semna din nou cu Farul și despre relația sa cu Gică Hagi.

În plus, Alibec a dezvăluit că așa cum s-a întâmplat și ultima oară când a fost la Farul Constanța, va putea părăsi oricând echipa dacă va primi o ofertă mai bună din străinătate.

"Mă simt foarte bine, că am câştigat şi nu am început foarte bine campionatul. Am aştepta puţin să văd ce oferte am, dar din ţară era prima opţiune şi nu se punea problema să merg în altă parte. Ca data trecută (e înţelegerea, poate pleca oricând, n.r.).

Mai am nevoie de câteva meciuri, dar în mare m-am simţit destul de bine. Normal că mă gândesc la naţională, dar am luat decizia de a mă întoarce pentru că am venit acasă", a spus Alibec.

Farul Constanța - FC Hermannstadt, 3-2

Gazdele au deschis scorul repede prin Rivaldinho (minutul 7), stabilind scorul pauzei, 1-0. În partea a doua, sibienii au restabilit egalitatea după doar trei minute, însă constănțenii au preluat conducerea încă o dată, prin Grigoryan, în minutul 52, iar Rivaldinho a făcut "dubla" cinci minute mai târziu. Iancu a redus din diferență în minutul 83 și a stabilit scorul final 3-2.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul opt în clasament, cu șapte puncte, în timp ce FC Hermannstadt se află pe 14, cu cinci puncte.

Etapa următoare, Farul Constanța se va deplasa la Arad, pentru meciul cu UTA, programat luni, de la ora 22:00. De partea cealaltă, FC Hermannstadt va primi vizita campioanei FCSB, duminică, ora 22:00.