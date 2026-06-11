Gestul superb al fotbaliștilor Germaniei pentru fanii care vor fi prezenți la Campionatul Mondial

Jucătorii germani s-au mobilizat să uşureze povara financiară a costurilor de transport la Cupa Mondială de fotbal, oferindu-se să achite costurile de deplasare cu autocarul pentru 600 de fani la ultimul joc din faza grupelor cu Ecuadorul din 25 iunie, relatează Reuters.

Autorităţile municipale au mărit tarifele de autocar şi cale ferată de la New York la Stadionul MetLife din New Jersey de câteva ori motivând presiunea crescută asupra sistemelor publice de transport.

Această decizie a atras reacţii vehemente ale fanilor care deja au achitat preţuri ridicate pentru biletele meciurile la Cupa Mondială.

''Ca urmare a preţurilor ridicate ale transportului cu autobuzul şi pe calea ferată în New York în timpul Cupei Mondiale, jucătorii echipei naţionale a Germaniei au organizat transport gratuit în ultimul meci din grupă pentru 600 de fani'', a anunţat Federaţia Germană de Fotbal (DFB) citată de BBC.

''Căpitanul Joshua Kimmich şi colegii săi vor acoperi costurile de deplasare cu autocarul pentru a duce suporterii de la New York la arena din New Jersey pentru meciul cu Ecuadorul'', a mai anunţat DFB.

Reuters nu a putut deocamdată să confirme declaraţia federaţiei germane.

O călătorie dus-întors cu trenul la stadion, care are de obicei un cost de 12,90 dolari, a fost stabilit la 98 de dolari în timpul meciurilor de la Cupa Mondială, fiind coborâte de la cuantumul anunţat iniţial de 150 de dolari după ce compania NJ Transit a primit foarte multe critici.

Călătoriile cu autocarul vor costa 20 de dolari, fiind şi acestea coborâte de la cuantumul de 80 de dolari.

Transportul a fost gratuit pentru suporteri la ultimele două Cupe Mondiale din Rusia (2018) şi din Qatar (2022).

Cvadrupla campioană mondială Germania va începe turneul final duminică, la Houston, împotriva Curacao, scrie Agerpres.