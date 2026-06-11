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Barcelona ar putea să îl vândă pe Alejandro Balde (22 de ani) în vară pentru a genera venituri pentru viitoare transferuri.

Alejandro Balde, dorit de Manchester City

Fundașul stânga al catalanilor este dorit de Manchester City, care ar fi dispusă să ofere în schimbul serviciilor sale o sumă de 70 de milioane de euro.

Balde a impresionat conducerea „cetățenilor” prin intensitatea jocului său, maturitatea sa tactică și contribuția sa pe fază ofensivă, notează Marca.

Barcelona l-ar putea vinde pe Balde

În plus, Alejandro Balde este văzut la Barcelona drept un jucător important, care poate fi însă vândut pentru o ofertă avantajoasă.

Manchester City îl apreciază pe Balde drept o prioritate pe termen lung, însă clubul englez nu a trimis până acum o ofertă oficială către Barcelona.