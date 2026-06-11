Barcelona ar putea să îl vândă pe Alejandro Balde (22 de ani) în vară pentru a genera venituri pentru viitoare transferuri.
Alejandro Balde, dorit de Manchester City
Fundașul stânga al catalanilor este dorit de Manchester City, care ar fi dispusă să ofere în schimbul serviciilor sale o sumă de 70 de milioane de euro.
Balde a impresionat conducerea „cetățenilor” prin intensitatea jocului său, maturitatea sa tactică și contribuția sa pe fază ofensivă, notează Marca.
Barcelona l-ar putea vinde pe Balde
În plus, Alejandro Balde este văzut la Barcelona drept un jucător important, care poate fi însă vândut pentru o ofertă avantajoasă.
Manchester City îl apreciază pe Balde drept o prioritate pe termen lung, însă clubul englez nu a trimis până acum o ofertă oficială către Barcelona.
- 168 de meciuri, 3 goluri și 21 de pase decisive a adunat Alejandro Balde la Barcelona din iulie 2022, când a fost promovat la prima echipă a catalanilor.
- 7 trofee a câștigat Balde în tricoul „blaugrana”: 3 La Liga, o Cupă a Regelui și 3 Supercupe ale Spaniei.
- 50.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.