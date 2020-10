"Meciul care pacaleste si oltenii, si cainii" | Mironica dupa Dinamo-Craiova: "Dupa ce au marit Liga 1 ca sa-i faca loc lui Dinamo, ar face la fel si cu playoff-ul!"

La meciul laudat, sa nu mergi cu sacul.

Dinamo-Craiova ne-a aratat putin fotbal ofensiv, dar ne-a aratat din plin ca Universitatea a scazut foarte mult fara Mihaila si Koljic, iar Cosmin Contra a spart neinspirat banii fantomatici ai spaniolilor luxemburghezi.



Diferenta a fost facuta de un amarat de penalty subtire, ba chiar rahitic, dar acceptabil. A fost o faza care ne-a aratat un paradox al fotbalului: poti sa asisti la o simulare si totusi sa fie si ceva de penalty acolo. Marius Constantin a facut un bazin, a plonjat ridicol inainte desi el era tinut din spate. Pe de alta parte, Fesnic are “acoperirea” pentru ca Puljic l-a tinut din spate suficient de intens cat sa-l impiedice pe fundasul Craiovei sa se demarce la acel corner.

Este un penalty inselator care deformeaza realitatea. Craiova nu este o echipa de 7 victorii din 7 si nu stiu cat va mai putea merge pe sarma asta subtire a penalty-urilor sau ofsaidurilor judecate favorabil ei. Pe de alta parte, acest penalty ii ofera lui Cosmin Contra un nou alibi dupa care sa ascunda jocul poticnit al echipei sale.

Dinamo se victimizeaza, dar jocul sau este unul departe de nivelul salariilor faraonice promise in Groapa si asta pentru ca antrenorul Contra nu a investit in primul rand in jucatori care sa creeze brese, sa castige teren, sa desfaca aparari organizate cum a fost si cea a Craiovei. Pana la urma cea mai buna patrundere individuala, cea a lui Fabbrini, sau cele mai periculoase centrari, cele ale lui Sorescu si Grigore, au venit de la jucatori mosteniti din era cenusie, paupera a lui Negoita.

Aleix Garcia a fost prezentat ca un apogeu al campaniei fastuoase de achizitii a lui Dinamo. Pe el era pusa eticheta Manchester City care-ti lua ochii. Mi s-a confirmat insa ce anticipam. Nu a fost nicio diferenta intre “milionarul” Garcia si Bic, romanul nebagat de nimeni in seama, readus de Craiova de la Chindia. Daca Aleix Garcia e de la Manchester City, Nistor e de la echipa lumii.

Bancu a ajuns vinovatul de serviciu in fotbalul nostru, dar el a fost cel mai bun jucator de pe teren in acest meci cu un afis stralucitor. Pe de alta parte, avem un paradox in cazul lui Cicildau, unicul marcator, dar si unul dintre cei mai subtiri fotbalisti din aceasta partida. Ivan continua sa fie o enigma, nu stie nimeni prea bine ce e, tactic vorbind, in afara de faptul ca e evident pentru toata lumea ca e o teapa la 1,8 milioane de euro cheltuiti pe aducerea lui. Mamut are chiar abilitatea unui mamut, dar incanta Baiaram prin faptul ca, la 17 ani, este consistent chiar si in aparare.

Conducerea lui Dinamo se face ca plateste salariile, fotbalistii lui Dinamo se prefac ca joaca. Cosmin Contra spune ca nu se doreste calificarea lui Dinamo in play-off desi cred ca, dupa ce au marit Liga 1 pentru a mai face Dinamo parte din ea, sefii fotbalului ar mari si play-off-ul in plin sezon numai sa ajunga pe acolo salariatii de lux din Groapa, ca fotbalisti de valoare inca nu pot fi numitit.