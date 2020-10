Gica Hagi si-a anuntat revenirea pe banca! "O echipa mare! Trebuie sa castig, am fost invatat cu locul 1!"

Gheorghe Hagi e gata sa revina pe banca unei echipa, dupa ce in luna august a acestui an a ales sa paraseasca functia de antrenor a Viitorului.

Hagi e deschis propunerilor pentru o noua aventura ca antrenor, insa spune ca isi doreste un proiect mare, o echipa mare.

Plecat de la Viitorul in urma cu 2 luni, Hagi spune ca nu e dispus sa strea prea mult departe de antrenorat si vrea sa faca din nou ceea ce ii place:

"Stati linistiti ca n-o sa stau mult timp, nu sunt dispus sa stau mult timp, o sa ma intorc, acolo, in iarba, si o sa fac ce imi place, pe iarba. Sa conduc o echipa. Orice e posibil, un proiect mare, o echipa mare. Eu trebuie sa castig, eu nu pot sa fiu al doilea. Sunt si al doilea, si al treilea, dar nu imi place. Locul 1, asa am fost eu invatat", a spus Hagi, pentru Antena Sport.

Gica Hagi a reusit sa castige titlul in Liga 1 cu Viitorul, in sezonul 2016 - 2017. De asemenea, alaturi de constanteni a mai castigat o Cupa a Romaniei, in 2019, si o Supercupa a Romaniei, in 2020.