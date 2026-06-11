Galacticii au încheiat sezonul 2025/26 fără trofeu, dar chiar și așa, companiile continuă să pompeze bani în clubul de pe ”Bernabeu”, care generează sute de milioane de euro profit pe an.

Real Madrid a dat lovitura: 300.000.000€

Presa spaniolă a scris că Real Madrid va încasa 300 de milioane de euro pe sezon de la cei trei sponsori mari ai clubului: Adidas, Emirates și HP.

Jurnaliștii iberici au evidențiat că domeniul publicității este o adevărată mină de aur la Real Madrid, care a reînnoit contractele cu cei trei sponsori mari ai clubului.

AS.com a scris că Real Madrid va încasa de la Emirates, cu care a încheiat un contract până în 2031, 100 de milioane de euro pe sezon! Până acum, galacticii primeau 70 de milioane de la firma arabă.

Real Madrid va continua să colaboreze cu Adidas până în 2034 și va primi de la firma care îi creează echipamentul de 35 de ani 120 de milioane de euro pe sezon.

HP, care are logo-ul pe mânecile echipamentului de la Real Madrid, va plăti pe an 80 de milioane de euro pentru a face parte din brandul galactic.

Real Madrid e gata să dea prima lovitură din era Mourinho: ”E aprobată de noul antrenor”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Real Madrid s-a înțeles cu Antonio Rudiger pentru prelungirea contractului.

Înțelegerea stoperului neamț, cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate, cu gruparea de pe ”Bernabeu” ar fi expirat acum, la sfârșitul lunii iunie.

Sursa anterior menționată a explicat că Rudiger va semna pe doi ani cu Real Madrid și că totul a fost ”aprobat de Jose Mourinho”, noul antrenor al galacticilor.

Fotbalistul este legitimat la Real Madrid din vara lui 2022, când a fost adus liber de contract de la Chelsea. Rudiger a bifat 182 de apariții în toate competițiile pentru galactici.